Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 26 Şubat Perşembe aktüel ürünler: Ramazan fırsatları ile A101'de bu perşembe neler var? A101 indirimli ürünler fiyat listesi açıklandı!

        A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! 26 Şubat Perşembe A101'de neler var?

        26 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında tiny house, katlanabilir mangallı masa, beyaz eşya ve teknoloji ürünleri yer alıyor. Küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, kozmetikten temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan liste, alışveriş planı yapan vatandaşların gündemine girdi. İşte 26 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken kampanyalar ve haftanın fırsatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101, 26 Şubat 2026 Perşembe aktüel kataloğunu duyurdu. Bu haftaki listede teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve beyaz eşya seçeneklerinin yanı sıra giysi, kozmetik ve temel ihtiyaç ürünleri de bulunuyor. Özellikle tiny house ve katlanabilir mangallı masa gibi dikkat çeken ürünler, kataloğun en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Peki, 26 Şubat Perşembe A101’de hangi ürünler raflarda olacak? İşte detaylar…

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?