A101, 26 Şubat 2026 Perşembe aktüel kataloğunu duyurdu. Bu haftaki listede teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve beyaz eşya seçeneklerinin yanı sıra giysi, kozmetik ve temel ihtiyaç ürünleri de bulunuyor. Özellikle tiny house ve katlanabilir mangallı masa gibi dikkat çeken ürünler, kataloğun en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Peki, 26 Şubat Perşembe A101’de hangi ürünler raflarda olacak? İşte detaylar…