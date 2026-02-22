A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! 26 Şubat Perşembe A101'de neler var?
26 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında tiny house, katlanabilir mangallı masa, beyaz eşya ve teknoloji ürünleri yer alıyor. Küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, kozmetikten temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan liste, alışveriş planı yapan vatandaşların gündemine girdi. İşte 26 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken kampanyalar ve haftanın fırsatları…
22.02.2026
A101, 26 Şubat 2026 Perşembe aktüel kataloğunu duyurdu. Bu haftaki listede teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve beyaz eşya seçeneklerinin yanı sıra giysi, kozmetik ve temel ihtiyaç ürünleri de bulunuyor. Özellikle tiny house ve katlanabilir mangallı masa gibi dikkat çeken ürünler, kataloğun en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Peki, 26 Şubat Perşembe A101’de hangi ürünler raflarda olacak? İşte detaylar…
