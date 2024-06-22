A101 27 Haziran 2024 aktüel kataloğu: A101'e benzinli motosiklet geliyor!
A101, 27 Haziran aktüel kataloğunu yayınladı. Haftaya A101 şubelerine benzinli motosiklet, beyaz eşya, televizyon, mutfak aletleri gibi birçok ürün indirimli olarak geliyor. İşte, A101 aktüel kataloğu 27 Haziran 2024...
A101 27 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. Haftaya A101'in şubelerine başta benzinli motosiklet olmak üzere; beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, yemek masası, kitaplık gibi birçok ürün geliyor. İşte, A101 27 Haziran aktüel kataloğu ve indirimli ürünler...
APEC 125 CC benzinli motosiklet 39.990 TL
JVC 65' Ultra HD Android Tv 19.999 TL
Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
JVC 32' HD Smart Led Tv 5.399 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL
Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL
Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL
Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL
Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
SEG 12 kİlo çamaşır makinesi 13.499 TL
SEG buzdolabı 8.399 TL
Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü 6.399 TL
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL
Hometech Çelik Kettle 349 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL
Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL
Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Aprilla Sinek Kovucu 229 TL
QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL
Ofis oyuncu masası 1.599 TL
Piranha kablosuz hoparlör 999 TL
Piranha katlanabilir tablet standı 129 TL
Pratik Basmalı Rond 700 ml 149 TL
Desenli Pompalı Termos Çeşitleri 1,9 Litre 229 TL
Cam sunum tepsisi 49,50 TL
Tencere seti altı parça 699 TL