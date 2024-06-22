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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 27 Haziran 2024 aktüel kataloğu: A101'e benzinli motosiklet geliyor! A101 aktüel ürünler listesi

        A101 27 Haziran 2024 aktüel kataloğu: A101'e benzinli motosiklet geliyor!

        A101, 27 Haziran aktüel kataloğunu yayınladı. Haftaya A101 şubelerine benzinli motosiklet, beyaz eşya, televizyon, mutfak aletleri gibi birçok ürün indirimli olarak geliyor. İşte, A101 aktüel kataloğu 27 Haziran 2024...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:30
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        1

        A101 27 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. Haftaya A101'in şubelerine başta benzinli motosiklet olmak üzere; beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, yemek masası, kitaplık gibi birçok ürün geliyor. İşte, A101 27 Haziran aktüel kataloğu ve indirimli ürünler...

        2

        APEC 125 CC benzinli motosiklet 39.990 TL

        3

        JVC 65' Ultra HD Android Tv 19.999 TL

        Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 11.999 TL

        Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

        JVC 32' HD Smart Led Tv 5.399 TL

        4

        Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

        Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL

        Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL

        Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

        Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

        Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL

        Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

        5

        SEG 12 kİlo çamaşır makinesi 13.499 TL

        SEG buzdolabı 8.399 TL

        Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü 6.399 TL

        6

        Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL

        Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

        Hometech Çelik Kettle 349 TL

        Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL

        Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL

        Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

        Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

        Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL

        Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

        Aprilla Sinek Kovucu 229 TL

        QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL

        7

        Ofis oyuncu masası 1.599 TL

        Piranha kablosuz hoparlör 999 TL

        Piranha katlanabilir tablet standı 129 TL

        8

        Pratik Basmalı Rond 700 ml 149 TL

        Desenli Pompalı Termos Çeşitleri 1,9 Litre 229 TL

        Cam sunum tepsisi 49,50 TL

        Tencere seti altı parça 699 TL

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