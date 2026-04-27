        Haberler Bilgi Alışveriş A101 30 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Perşembe günü A101 marketlere televizyon, kamp çadırı ve elektrikli moped geliyor!

        A101 marketin 30 Nisan Perşembe aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta tüm A101 marketlere beyaz eşyadan teknolojik aletlere, elektronik ürünlerden kamp malzemelerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, temizlik ürünlerinden makyaj malzemelerine, yatak odası eşyalarından çocuk oyuncaklarına kadar çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte A101 30 Nisan 2026 Perşembe Aldın Aldın aktüel broşürü...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:51 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 30 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Perşembe günü A101 marketlerde elektrikli moped, televizyon, parti hoparlörü, kulak üstü kulaklık, buzdolabı, ankastre davlumbaz, çamaşır makinesi, derin dondurucu, koltuk ve halı yıkama makinesi, 10 başlıklı masaj aleti, epilasyon cihazı, postür düzeltme cihazı, boyun ve sırt masaj aleti, led makyaj aynası, yüz temizleme cihazı, otomatik saç maşası, elektrikli diş fırçası, benzinli motosiklet, elektronik para kasası, para sayma makinesi, kamp çadırı, şişme yatak, piknik sandalyesi, lisanslı pike, çikolata kaplı meyve çıtırları gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte A101 30 Nisan Perşembe Aldın Aldın broşürü haberimizde...

        2

        Samsung 58" UHD Smart Tv 32.999 TL

        65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 26.999 TL

        Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 699 TL

        Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 649 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.999 TL

        3

        Mini Buzdolabı 86L 9.499 TL

        Mini Buzdolabı 76L 8.499 TL

        3'lü Cam Ankastre Set 16.999 TL

        6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL

        Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

        Cyclone Süpürge 3.999 TL

        Çamaşır Makinesi 10 KG 17.999 TL

        4

        IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL

        EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 699 TL

        LED Makyaj Aynası 299 TL

        10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

        Yüz Temizleme Cihazı 499 TL

        Manikür Seti 399 TL

        LED Işıklı Cımbız 129 TL

        Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL

        Elektrikli Diş Fırçası 599 TL

        Yedek Başlık 4'lü 199 TL

        Ayak Masaj Aleti 329 TL

        Otomatik saç MAşası 999 TL

        Akıllı Vücut analiz BASKülü 649 TL

        KAŞ Düzeltme CihaZı 199 TL

        5

        Elektronik Para Kasası 1.099 TL

        Para Sayma Makinesi 3.750 TL

        APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

        RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

        2 UBS 1 TYpe-c 4'Lü Uzatma Kablosu 399 TL

        6

        4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 3.699 TL

        3 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        PiKnik Sandalyesi 349 TL

        Çift Kişilik Şişme Yatak + 2YasTık + Pompa + Tamir Yaması 2.699 TL

        Tek Kişilik Şişme Yatak 1.199 TL

        ÇİFT Kişilik Şişme Yatak 1.799 TL

        Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 3.499 TL

        Kamp Yastığı 139 TL

        Elektikli Pompa 599 TL

        Air Hammer 2.8L Manuel Şişirme Aparatı 429 TL

        Lüks Katlanabilir Sandalyesi 1.599 TL

        7

        Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL

        Opal Fileli Çorba Kasesi 79,50 TL

        Opal Fileli Pasta Tabağı 89,50 TL

        Opal Fileli Servis Tabağı 109 TL

        Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL

        Tava ve Sahan Seti 699 TL

        Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

        Pipetli Çelik Termos 699 TL

        Porselen Kase 59,50 TL

        Yapışmaz Buzluk 21,50 TL

        6'lı Kristal Baharatlık Seti 149 TL

        Yapışkanlı Raf Organizerleri 79,50 TL

        Kadın AYakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL

        Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 139 TL

        Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 99,50 TL

        8

        Viskon Koltuk Örtüsü 329 TL

        Taraftar Lisanslı Pike 599 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

        Yüz Havlusu 65 TL

        El Havlusu 29,50 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

        Hummel Kadın Tişört 249 TL

        Hummel Erkek Tişört 249 TL

        Ortopedik Visco Yastık 599 TL

        Yastık Kılıfı 2'li 85 TL

        Kadın Alen Tek Bant Terlik 159 TL

        Kadın Lowel Yüksek Tabanlı ÇiFt bantlı Terlik 179 TL

        Erkek Alen Tek Bant Terlik 149 TL

        KAdın Pijama Takımı 549 TL

        Erkek Pijama Takımı 549 TL

        9

        Oyuncak Kamyon 329 TL

        Oyuncak Batman Figür 379 TL

        Müzikli Direksiyon 189 TL

        Şatolu Mutfak Seti 599 TL

        Batman Maske 249 TL

        Top ve Halka Atma Oyun Seti 349 TL

        OyuncaK Deluxe Fırın 169 TL

        Oyuncak Bebek 229 TL

        Kodlama ve Algoritma Aktivite Kitapları 39,50 TL

        Yaz Sil Kitapları 47,50 TL

        24 Parça Ahşap Puzzle 65 TL

        Pelüş Kapibara 329 TL

        10

        Dondurulmuş Çikolata Kaplı Meyve Çıtırları 169 TL

        Nudo Egg Noodle 65 TL

        Aiko Soya Sosu 75 TL

        Hardal Cam Kavanoz 175g 95 TL

        Tortilla Lavaş 10'lu 520g 49,50 TL

        11

        WC Temizleyici 750 ml 75 TL

        Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 75 TL

        Premium Smart Fit Çocuk Bezi 359 TL

        3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 299 TL

        Kişisel Bakım Havlusu 100'lü 79,50 TL

        9 KG Toz Deterjan 299 TL

        Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5L 89,50 TL

        Sıvı Bulaşık Deterjanı 1200 ml 119 TL

        Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

        12

        Çay Ağacı Yağı Yüz Maskesi 25,50 TL

        Parlak Ruj 89,50 TL

        Transparan Pudra 99,50 TL

        Işıltılı Allık 99,50 TL

        Pompalı Aseton 69,50 TL

        13
        Afiş asarken üst geçitten düşüp, otomobilin altında kalarak öldü

        Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz (43), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
