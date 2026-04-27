A101 30 Nisan aktüel kataloğu yayında: Bu Perşembe günü A101 marketlere televizyon, kamp çadırı ve elektrikli moped geliyor!
A101 marketin 30 Nisan Perşembe aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta tüm A101 marketlere beyaz eşyadan teknolojik aletlere, elektronik ürünlerden kamp malzemelerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, temizlik ürünlerinden makyaj malzemelerine, yatak odası eşyalarından çocuk oyuncaklarına kadar çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte A101 30 Nisan 2026 Perşembe Aldın Aldın aktüel broşürü...
A101 marketin 30 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Perşembe günü A101 marketlerde elektrikli moped, televizyon, parti hoparlörü, kulak üstü kulaklık, buzdolabı, ankastre davlumbaz, çamaşır makinesi, derin dondurucu, koltuk ve halı yıkama makinesi, 10 başlıklı masaj aleti, epilasyon cihazı, postür düzeltme cihazı, boyun ve sırt masaj aleti, led makyaj aynası, yüz temizleme cihazı, otomatik saç maşası, elektrikli diş fırçası, benzinli motosiklet, elektronik para kasası, para sayma makinesi, kamp çadırı, şişme yatak, piknik sandalyesi, lisanslı pike, çikolata kaplı meyve çıtırları gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte A101 30 Nisan Perşembe Aldın Aldın broşürü haberimizde...
Samsung 58" UHD Smart Tv 32.999 TL
65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 26.999 TL
Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 699 TL
Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 649 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.999 TL
Mini Buzdolabı 86L 9.499 TL
Mini Buzdolabı 76L 8.499 TL
3'lü Cam Ankastre Set 16.999 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Cyclone Süpürge 3.999 TL
Çamaşır Makinesi 10 KG 17.999 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL
EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 699 TL
LED Makyaj Aynası 299 TL
10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL
Yüz Temizleme Cihazı 499 TL
Manikür Seti 399 TL
LED Işıklı Cımbız 129 TL
Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL
Elektrikli Diş Fırçası 599 TL
Yedek Başlık 4'lü 199 TL
Ayak Masaj Aleti 329 TL
Otomatik saç MAşası 999 TL
Akıllı Vücut analiz BASKülü 649 TL
KAŞ Düzeltme CihaZı 199 TL
Elektronik Para Kasası 1.099 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
2 UBS 1 TYpe-c 4'Lü Uzatma Kablosu 399 TL
4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 3.699 TL
3 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
PiKnik Sandalyesi 349 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak + 2YasTık + Pompa + Tamir Yaması 2.699 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.199 TL
ÇİFT Kişilik Şişme Yatak 1.799 TL
Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 3.499 TL
Kamp Yastığı 139 TL
Elektikli Pompa 599 TL
Air Hammer 2.8L Manuel Şişirme Aparatı 429 TL
Lüks Katlanabilir Sandalyesi 1.599 TL
Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL
Opal Fileli Çorba Kasesi 79,50 TL
Opal Fileli Pasta Tabağı 89,50 TL
Opal Fileli Servis Tabağı 109 TL
Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL
Tava ve Sahan Seti 699 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
Pipetli Çelik Termos 699 TL
Porselen Kase 59,50 TL
Yapışmaz Buzluk 21,50 TL
6'lı Kristal Baharatlık Seti 149 TL
Yapışkanlı Raf Organizerleri 79,50 TL
Kadın AYakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL
Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 139 TL
Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 99,50 TL
Viskon Koltuk Örtüsü 329 TL
Taraftar Lisanslı Pike 599 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Yüz Havlusu 65 TL
El Havlusu 29,50 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
Hummel Kadın Tişört 249 TL
Hummel Erkek Tişört 249 TL
Ortopedik Visco Yastık 599 TL
Yastık Kılıfı 2'li 85 TL
Kadın Alen Tek Bant Terlik 159 TL
Kadın Lowel Yüksek Tabanlı ÇiFt bantlı Terlik 179 TL
Erkek Alen Tek Bant Terlik 149 TL
KAdın Pijama Takımı 549 TL
Erkek Pijama Takımı 549 TL
Oyuncak Kamyon 329 TL
Oyuncak Batman Figür 379 TL
Müzikli Direksiyon 189 TL
Şatolu Mutfak Seti 599 TL
Batman Maske 249 TL
Top ve Halka Atma Oyun Seti 349 TL
OyuncaK Deluxe Fırın 169 TL
Oyuncak Bebek 229 TL
Kodlama ve Algoritma Aktivite Kitapları 39,50 TL
Yaz Sil Kitapları 47,50 TL
24 Parça Ahşap Puzzle 65 TL
Pelüş Kapibara 329 TL
Dondurulmuş Çikolata Kaplı Meyve Çıtırları 169 TL
Nudo Egg Noodle 65 TL
Aiko Soya Sosu 75 TL
Hardal Cam Kavanoz 175g 95 TL
Tortilla Lavaş 10'lu 520g 49,50 TL
WC Temizleyici 750 ml 75 TL
Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 75 TL
Premium Smart Fit Çocuk Bezi 359 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 299 TL
Kişisel Bakım Havlusu 100'lü 79,50 TL
9 KG Toz Deterjan 299 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5L 89,50 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 1200 ml 119 TL
Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL
Çay Ağacı Yağı Yüz Maskesi 25,50 TL
Parlak Ruj 89,50 TL
Transparan Pudra 99,50 TL
Işıltılı Allık 99,50 TL
Pompalı Aseton 69,50 TL