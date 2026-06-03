A101’in 4 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel kataloğu yarın satışa çıkıyor. Yeni hafta kampanyasında farklı kategorilerde yer alan geniş ürün çeşitliliği dikkat çekiyor. Televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı ve dikiş makinesi gibi beyaz eşya ve elektronik ürünler katalogda öne çıkarken; yaz sezonuna yönelik mangallı masa, plaj şemsiyesi, piknik termosu ve vantilatör gibi ürünler de raflarda yerini alıyor. Ayrıca blender seti, benzinli motosiklet, motorlu bisiklet ve tesettür mayo gibi çeşitli ürünler de kampanyada dikkat çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte 4 Haziran 2026 A101 aktüel kataloğu ve fiyat detayları...