A101'de bu hafta da birbirinden farklı üründe uygun fiyat fırsatı var. Kataloglarda gıda ürünleri çoğunluğu oluşturuyor. A101 yıldızlarında ayrıca ABC Matik 5 kg çamaşır deterjanı 18,45 liraya alıcı bulacak. İşte A101 8-14 Eylül indirimli ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 8-14 EYLÜL

Torku/Nar/Aras/Pan küp şeker 1000g 4,85 TL (3 al 14,55 TL yerine 12,95 TL öde)

Sana tereyağı lezzeti kase margarin 250g 3,20 TL (2 al 6,40 TL yerine 4,95 TL öde)

Tarabya Yöresel peynir çeşitleri 250g 7,95 TL (2 al 15,90 TL yerine 11,95 TL öde)

Çerezya Antep karası 400g 4,95 TL (2 al 9,90 TL yerine 8,45 TL öde)

Toblerone ballı nugalı çikolata 35g 2,45 TL (3 al 7,35 TL yerine 4,95 TL öde)

Tatlı Mola/Feast dondurulmuş mozaik pasta 750g 11,95 TL (2 al 23,90 TL yerine 19,95 TL öde)

Mest Form kayısılı bitki çayı 20’li 2,50 TL (2 al 5,00 TL yerine 3,00 TL öde)

Pınar dana kangal sucuk 225gr 9,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde)

ABC Matik 5 kg çamaşır deterjanı 18,45 TL

Tikveşli krema 4,25 TL

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 7,95 TL

Çerezya Çiğ Fındık 4,45 TL

Triplex Süt ve Kako Kremalı Fındıklı Gofret 4x20g 1,25 TL

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 g 2,95 TL

Nurettin Kocatepe Türk Kahvesi 100 g 2,95 TL

Nutymax Fındık Kreması Dolgulu Çikolata Kaplı Gofret 44 g 1,45 TL,

Dooy Meyve Nektarı çeşitleri 200 ml 0,65 TL

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