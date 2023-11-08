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        Haberler Gündem A101 aktüel kasım ayı ürünleri yarın satışta! Bu hafta 9 Kasım 2023 A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi

        A101 9 Kasım 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri

        A101 aktüel ürünler kataloğu marketin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. A101'de Perşembe Aldın Aldın fırsatları bu hafta da devam ediyor. Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler için 9 Kasım 2023 A101 aktüel indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte, A101 market bu hafta indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:15
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        A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu hafta perşembe günü A101 marketlerde satılacak kampanyalı ürünler belli oldu. İşte, Bu haftaki 9 Kasım 2023 Perşembe Aldın Aldın fırsatları kataloğu ile A101 aktüel indirimli ürünleri...

        9 KASIM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU

        Toshiba 65″ Ultra HD Qled Android TV 17.499 TL

        Toshiba 58 Ultra HD Android TV 13.999 TL

        Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 8.999 TL

        Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 6.399 TL

        HiKING A43 Cep Telefonu 4.399 TL

        KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL

        2

        SEG 9 KG Silver Çamaşır Makinesi 8.799 TL

        SEG İnox Bulaşık Makinesi 7.499 TL

        SEG İnox No-Frost Buzdolabı 15.499 TL

        3

        Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL

        Fakir Rocky Dik Süpürge 1.099 TL

        Homend Toastbuster Tost Makinesi 899 TL

        Kiwi KSM Waffle Makinesi 429 TL

        Kiwi Yağlı Radyatör 899 TL

        Kiwi Cam Elektrikli Cezve 299 TL

        Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 399 TL

        Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL

        Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL

        Aprilla 3 Barlı Su Dalgası Maşası 379 TL

        4

        Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12,990 TL

        5

        Özge Koltuk Takımı 10.990 TL

        Tuna Koltuk Takımı 10.990 TL

        Buse Koltuk Takımı 10.990 TL

        6

        Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL

        7

        LAV Kapaklı Şişe 49,90 TL

        LAV 12 Parça Çay Seti 129 TL

        LAV Şekerlik 29,90 TL

        LAV Saklama Kabı 12,90 TL

        8

        Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

        Taç Bella Döküm Tava 299 TL

        Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

        Cem Nero 3’lü Tava Set 279 TL

        Silikon Set 109 TL

        Termos 55 TL

        Melamin Tepsi Çeşitleri 89,90 TL

        Su Matarası 22,50 TL

        Mini 3’lü Saklama Kapları 12,90 TL

        Karma Mutfak Gereçleri 19,90 TL

        İpli Manuel Rondo Seti 119 TL

        9
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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