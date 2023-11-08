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A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu hafta perşembe günü A101 marketlerde satılacak kampanyalı ürünler belli oldu. İşte, Bu haftaki 9 Kasım 2023 Perşembe Aldın Aldın fırsatları kataloğu ile A101 aktüel indirimli ürünleri...

9 KASIM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Toshiba 65″ Ultra HD Qled Android TV 17.499 TL

Toshiba 58 Ultra HD Android TV 13.999 TL

Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 8.999 TL

Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 6.399 TL

HiKING A43 Cep Telefonu 4.399 TL

KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL