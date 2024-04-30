A101'e çekme karavan ve kamp malzemeleri geliyor! 2 Mayıs Perşembe A101 aktüel kataloğu
A101 yeni kataloğunu yayınladı. 2 Mayıs Perşembe günü A101'e çekme karavan ve diğer kamp malzemeleri geliyor. Bunun yanı sıra; çeyiz dizenler için küçük ev aletleri, beyaz eşya, teknolojik aletler, mobilya gibi birçok ürün de yer alacak. İşte, A101 2 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
A101 aktüel kataloğu 2 Mayıs.... A101'e bu hafta birçok ürün geliyor. Bu hafta çekme karavan ve kamp malzemeleri başta olmak üzere elektrikli moped, beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri gibi sayısız ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. İşte A101, 2 Mayıs Perşembe aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Sinbo Elektrikli Süpürge 699 TL
Arzum Tost Makinesi 1.499 TL
Homend şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homend Çay Makinesi 999 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 269 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı ütü 699 TL
Arzum Saç Maşası 549 TL
3'lü Kanepe 6.390 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL
Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL
750 ml Domestos Çamaşır Suyu 27.50 TL
Kartuş Ağda Çeşitleri 34.90 TL
Ağda Bezi 34.90 TL
24'lü Agiss Ağda Bandı 24.90 TL
55'li Agiss Ağda Bandı 39.90 TL
Agiss Tüy Dökücü Köpük 49.90 TL
Hobby El ve Vücut Losyonu 32.50 TL
26 Jant Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 999 TL
Çelik Plaj/Piknik Sandalyesi 279 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 399 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
REGAL Beyaz Cam Ankastre 13.499 TL
VOLTA V5 Üç Tekerrlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL
Sofra Bezi 39.90 TL
Kilim 179 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 219 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 169 TL
Bayan Eva Sandalet 119 TL
Çocuk Eva Sandalet 109 TL
Bayan Dantelli Slip 2'li 59.90 TL
Bölmeli Organizer Kutu 129 TL
Takı Organizeri 329 TL
Çöp Kovası 45 TL
Samsung 58'' 4K Crystal UHD TV 23.499 TL
HI-LEVEL 55'' Ultra HD Smart TV 12.999 TL
Toshiba 55'' Ultra HD Smart TV 13.999 TL
Toshiba 43'' UHD Smart LED TV 10.999 TL
HI-LEVEL 32'' WebOs HD Ready TV 4.799 TL
Kütahya Porselen Makarna Tabağı 54.90 TL
Kütahya Porselen Kayık Tabak 34.90 TL
Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 79.90 TL
Paşabahçe Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 14.90 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL
Kulplu Desenli Yağlık 49.90 TL
Bambu Servis Gereçleri 39.90 TL
Fonksiyonlu Rende 149 TL
Manuel Doğrayıcı 89.90 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 45 TL
Erzak Kabı 32.50 TL
1 L Pınar Çocuk Devam Sütü 37 TL
750 g Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 114.50 TL
1 kg Ahir Yarım Yağlı Tosy Peyniri 169 TL
5 kg Arbel Yerli Pilavlık Pirinç 149 TL
2.5 kg SuperFresh Dondurulmuş Patates 154.90 TL
500 g Veronelli Makarna Çeşitleri 17.90 TL
6'lı Sarıkız Doğal Mineralli Su 24.50 TL
2 L Çamlıca Gazlı İçecek 30 TL
Ülker Halley Çikolatalı Bisküvi 34.50 TL
400 g Çerezya İthal Dakota Çekirdek Çeşitleri 54.50 TL
Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 4 Kişilik 5.999 TL
Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 8.999 TL
Şİşme Kamp Matı 899 TL
Şime Yatak & Kanepe 2.299 TL
Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL
Dome Kamp Çadırı 3 Kişilik 1.299 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 899 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL