Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.105,96 %0,23
        DOLAR 32,3797 %-0,48
        EURO 34,7352 %-0,51
        GRAM ALTIN 2.408,93 %-1,07
        FAİZ 44,18 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 27,74 %-2,06
        BITCOIN 62.046,00 %-1,43
        GBP/TRY 40,5948 %-0,81
        EUR/USD 1,0722 %0,01
        BRENT 88,63 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.938,60 %-1,07
        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel kataloğu 2 Mayıs Perşembe: A101'e çekme karavan ve kamp malzemeleri geliyor! - Alışveriş Haberleri

        A101'e çekme karavan ve kamp malzemeleri geliyor! 2 Mayıs Perşembe A101 aktüel kataloğu

        A101 yeni kataloğunu yayınladı. 2 Mayıs Perşembe günü A101'e çekme karavan ve diğer kamp malzemeleri geliyor. Bunun yanı sıra; çeyiz dizenler için küçük ev aletleri, beyaz eşya, teknolojik aletler, mobilya gibi birçok ürün de yer alacak. İşte, A101 2 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        A101'e çekme karavan geliyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A101 aktüel kataloğu 2 Mayıs.... A101'e bu hafta birçok ürün geliyor. Bu hafta çekme karavan ve kamp malzemeleri başta olmak üzere elektrikli moped, beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri gibi sayısız ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. İşte A101, 2 Mayıs Perşembe aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

        Sinbo Elektrikli Süpürge 699 TL

        Arzum Tost Makinesi 1.499 TL

        Homend şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL

        Homend Çay Makinesi 999 TL

        Aprilla Dijital Banyo Baskülü 269 TL

        Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı ütü 699 TL

        Arzum Saç Maşası 549 TL

        3'lü Kanepe 6.390 TL

        Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL

        Masa Takımı 5.199 TL

        Sinbo Ayakkabılık 199 TL

        Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL

        750 ml Domestos Çamaşır Suyu 27.50 TL

        Kartuş Ağda Çeşitleri 34.90 TL

        Ağda Bezi 34.90 TL

        24'lü Agiss Ağda Bandı 24.90 TL

        55'li Agiss Ağda Bandı 39.90 TL

        Agiss Tüy Dökücü Köpük 49.90 TL

        Hobby El ve Vücut Losyonu 32.50 TL

        REKLAM

        26 Jant Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL

        Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 999 TL

        Çelik Plaj/Piknik Sandalyesi 279 TL

        Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 399 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

        SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL

        SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

        REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

        REGAL Beyaz Cam Ankastre 13.499 TL

        VOLTA V5 Üç Tekerrlekli Elektrikli Moped 61.990 TL

        Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL

        Sofra Bezi 39.90 TL

        Kilim 179 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 219 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 169 TL

        Bayan Eva Sandalet 119 TL

        Çocuk Eva Sandalet 109 TL

        Bayan Dantelli Slip 2'li 59.90 TL

        Bölmeli Organizer Kutu 129 TL

        Takı Organizeri 329 TL

        Çöp Kovası 45 TL

        Samsung 58'' 4K Crystal UHD TV 23.499 TL

        HI-LEVEL 55'' Ultra HD Smart TV 12.999 TL

        Toshiba 55'' Ultra HD Smart TV 13.999 TL

        Toshiba 43'' UHD Smart LED TV 10.999 TL

        HI-LEVEL 32'' WebOs HD Ready TV 4.799 TL

        Kütahya Porselen Makarna Tabağı 54.90 TL

        Kütahya Porselen Kayık Tabak 34.90 TL

        Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 79.90 TL

        Paşabahçe Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 14.90 TL

        Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL

        Kulplu Desenli Yağlık 49.90 TL

        Bambu Servis Gereçleri 39.90 TL

        Fonksiyonlu Rende 149 TL

        Manuel Doğrayıcı 89.90 TL

        Saklama Kabı Seti 3'lü 45 TL

        Erzak Kabı 32.50 TL

        1 L Pınar Çocuk Devam Sütü 37 TL

        750 g Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 114.50 TL

        1 kg Ahir Yarım Yağlı Tosy Peyniri 169 TL

        5 kg Arbel Yerli Pilavlık Pirinç 149 TL

        2.5 kg SuperFresh Dondurulmuş Patates 154.90 TL

        500 g Veronelli Makarna Çeşitleri 17.90 TL

        REKLAM

        6'lı Sarıkız Doğal Mineralli Su 24.50 TL

        2 L Çamlıca Gazlı İçecek 30 TL

        Ülker Halley Çikolatalı Bisküvi 34.50 TL

        400 g Çerezya İthal Dakota Çekirdek Çeşitleri 54.50 TL

        Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 4 Kişilik 5.999 TL

        Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 8.999 TL

        Şİşme Kamp Matı 899 TL

        Şime Yatak & Kanepe 2.299 TL

        Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL

        Dome Kamp Çadırı 3 Kişilik 1.299 TL

        Çift Kişilik Şişme Yatak 899 TL

        Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend