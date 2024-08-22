A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu alışverişseverlerle buluştu. Böylece bu haftanın A101 indirimli ürünleri belli oldu. Teknolojik aletler, küçük ev aletleri, beyaz eşya başta olmak üzere birçok ürün uygun fiyattan raflara dizildi. Öte yandan A101’e çekme karavan elektrikli motorlu bisiklet geldi. 3.60 metrelik karavan, 9 taksit imkanıyla satışa sunuldu. Peki, A101’de bu hafta neler var? İşte, 22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu…