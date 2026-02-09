Habertürk
Habertürk
        A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan ayı indirimleri! 12 Şubat A101 aktüel ürünlerde neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan ayı indirimleri! 12 Şubat A101 aktüel ürünlerde neler var?

        A101 aktüel ürünler 12 Şubat indirimleri yayınlandı. Bu hafta A101'de Ramazan ayına özel fırsatlar sepetleri dolduracak. Kadayıf, hurma, güllaç, gül suyu, nohut, mercimek, bulgur ve daha fazlası raflarda müşterilerini bekliyor. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler indirim kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Peki 12 Şubat A101 aktüel ürünlerde neler var?

        Giriş: 09.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:59
