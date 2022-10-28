A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi her hafta Perşembe günü güncelleniyor. Geçtiğimiz günlerde tekne satışa çıkaran zincir market bu hafta da çekme karavan ile dikkatleri üzerine çekti. 3.40 metre uzunluğundaki çekilebilir karavan 89.999 TL'den satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan kamp ürünleri de 27 Ekim günü itibarıyla, indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. İşte, 27 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...