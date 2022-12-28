A2 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A2 Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?

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Bir diğer adı sürücü belgesi olan ehliyet; motor, otomobil ve traktör gibi araçların kullanımına resmi izin sağlayan bir belgedir. Sadece resmi kurumlar tarafından verilir ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. Artık 18 farklı türde ehliyet sınıfı bulunmaktadır. Bunlardan biri de A2 ehliyet sınıfıdır ve motor kullanmak isteyenlerin edinmesi gereken sürücü belgesidir.

A2 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

A2 ehliyetin, A1 ehliyet sınıfından farkı bu kategoride 125 santimetreküp silindir hacminin aranmamasıdır. Bu anlamda silindir hacim sınırı yoktur ve deneyim de aranmaz. Her sene yenilenmesi gereken A2 ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır. Eğer A2 sınıfı ehliyet hangi motorları kullanır diye merak ediyorsanız bu sürücü belgesine sahip kişilerin kapsamında yer alan araçlar ise A1 ve M şeklindedir.

Bu anlamda 2 ve 3 tekerlekli motorları kullanabilirler. 2 tekerli motorlar için 35 kW, 3 tekerli motorlarda da 15 kW sınırı mevcuttur. “A2 sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır” sorusu ise aratılan bir diğer sorudur. Bu gruba ait ehliyetler 600 cc motor kullanır. 2 tekerli olan motorlarda 600 cc ve 12/35 kW güç sınırı mevcuttur. Ek olarak gücü 35 beygiri geçmeyen motorların kullanımı geçerlidir.

Tüm bunlarla beraber motor ehliyeti almak isteyen bireylerin deneyim, sağlık, yaş, öğrenim, sınav ve adli sicil kaydı gibi birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar arasında en merak edilenlerden biri de “A2 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır” sorusudur.

A1, B1 ve M sınıfı olan sürücü belgelerinde yaş sınırı 16 olmaktadır; A2 ehliyetlerinde ise bu kriter 18 yaş şeklindedir. Dolayısıyla 18 yaşını dolduran kişiler, A2 sınıfı için sürücü belgesi başvurusunda bulunabilmektedir. Benzer şekilde A sınıfı ehliyetlerde 2 sene deneyim aranmaktadır, ancak A2 ehliyetler için deneyim şartı aranmamaktadır. Ayrıca en az ilkokul eğitim seviyesinde olan kişiler başvurabilmektedir.

Bir diğer önemli mevzu da araç kullanmaya engel teşkil eden sağlık problemlerinden herhangi birine sahip olmamaktır. Ek olarak adli sicil kaydının da temiz olması, yani sürücü olmak için engel teşkil eden herhangi bir kaydın olmaması gerekir. Bu bağlamda A2 sınıfı sürücü belgesi için tüm bu şartlar yerine getirilmeli ve mecburi tutulan 2 aşamalı sınav süreci de başarıyla tamamlanmalıdır.

A2 Sınıfı Ehliyet Ücreti

Genel olarak her sene kurs ve harç maliyetlerinin yükseliş göstermesiyle ehliyet ücretlerine de güncelleme gelmektedir. A2 sınıfı ehliyet ücreti ise sürücü kurslarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kurs maliyetinin dışında harç ücreti 370,70 TL, değerli kağıt bedeli 280 TL, vakıf payı da 65 TL’dir. Yani toplamda 715,40 TL gibi bir masraf çıkmaktadır. Ancak A2 ehliyet fiyatlarına sürücü kursunun sunduğu hizmet ücreti de eklenince daha yüksek bir tutarla karşılaşmış olursunuz.

A2 Ehliyeti Olanlar B Sınıfı Ehliyeti Nasıl Alır?

Eğer A2 sınıfına ait motor ehliyetiniz varsa ve B sınıfına ait bir sürücü belgesi edinmek istiyorsanız belli geçiş şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda A2 ehliyeti olan bireylerin direksiyon uygulamalı ders ile simülatör eğitimini başarıyla tamamlaması beklenir.