Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

AB, 2020'de Ar-Ge'ye 311 milyar Euro harcadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaların toplam 311 milyar Euro kaynak aktardı.

AB, 2020'de Ar-Ge'ye 311 milyar Euro harcadı
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 27 ülkenin 2020 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2019 yılında 312 milyar Euro harcarken, 2020'de harcama tutarı 311 milyar avroya indi.

AB ülkeleri 2020 yılında Ar-Ge'ye, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2,3'ünü harcadı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 12'sini de kamu ve kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2020 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,5'le Belçika ve İsveç, yüzde 3,2 ile Avusturya, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3 ile Danimarka oldu.

En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,5'le Romanya, yüzde 0,7 ile Malta ve Letonya olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması
İŞ-YAŞAM 'Faiz lobileri kuduruyor'
Turizm kredilerine 'ekspertiz' engeli
İŞ-YAŞAM Turizm kredilerinde eksper sorunu
Emtialara omikron darbesi
İŞ-YAŞAM Emtialara omikron darbesi
ÇAYKUR, ekim ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
İŞ-YAŞAM ÇAYKUR ödemeleri yarın hesapta
KVKK, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti" hakkında resen inceleme başlattı
İŞ-YAŞAM Yemeksepeti'ne 'müşteri bilgi' incelemesi
SON DAKİKA! Ekim ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı Son dakika haberleri
İŞ-YAŞAM Dış ticaret açığı ekimde yüzde 40 azaldı
Ekonomik güven endeksi kasımda geriledi
İŞ-YAŞAM Ekonomik güven endeksi kasımda geriledi
18 ülkeden 30 yabancı alıcı Türk üreticilerle Sapanca’da buluşacak
İŞ-YAŞAM 10 ayda 2.8 milyar dolar ihracat
Türkiyenin 10 aylık Antep fıstığı ihracatı 2020 yılının tamamını geçti
İŞ-YAŞAM Antep fıstığı ihracatı yüzde 33 arttı
Gelecek hafta ekonomide yoğun veri trafiği takip edilecek
İŞ-YAŞAM Ekonomide yoğun veri haftası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.