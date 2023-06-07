AB 2024 taslak bütçesini açıkladı

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı. Taslağa göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 189,3 milyar euro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar euro hibe verecek.

Bütçe ve hibe programı ile Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının devamı, istihdam artışı ve stratejik özerkliğin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Bütçede, Avrupa'yı daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için yeşil ve dijital dönüşüme yönelik harcamalara öncelik verilecek.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53,8 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 47,9 milyar euro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 15,8 milyar euro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar euro, stratejik yatırımlara 4,6, milyar euro, uzay harcamalarına 2,1 milyar euro, Erasmus eğitim programına 3,7 milyar euro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar euro, sınırların korunmasına 2,2 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 1,7 milyar euro, savunma alanına 1,6 milyar euro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na da (IPA III) 2,1 milyar euro kaynak tahsis edilecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.