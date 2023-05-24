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AB bireysel yatırımcılara daha cazip olmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki küçük bireysel yatırımcıların finansal piyasalara erişimini artırmak istiyor. Bu kapsamda bir yatırım düzenleme paketi açıkladı

AB bireysel yatırımcılara daha cazip olmaya çalışıyor
AA

AB Komisyonu, sermaye piyasaları birliği kapsamında üye ülkelerdeki bireysel yatırımcıları korumak ve güçlendirmek için yeni kurallar içeren düzenleme paketini açıkladı.

Buna göre, bireysel yatırımcıların ihtiyaç ve tercihleriyle uyumlu yatırım kararları almaları ve korunmaları sağlanacak. Böylece bireysel yatırımcıların piyasalara güveni ve yatırım miktarları artırılacak.

Bireysel yatırımcılara yatırım ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi sağlama yöntemleri iyileştirilecek.

Yatırım bilgilendirme kuralları dijital çağa ve artan sürdürülebilirlik tercihlerine uygun biçimde güncellenecek.

STANDART BİR SUNUM ZORUNLULUĞU

Yatırım maliyetleriyle ilgili standart bir sunum ve terminoloji kullanılması zorunlu olacak. Finansal ürün maliyetlerinin şeffaflığı ve mukayese edilebilirliği artırılacak. Böylece yatırım ürünlerinin bireysel yatırımcılara paralarının gerçek karşılığını getirmesi sağlanacak.

Bütün bireysel müşterilerin portföylerinin yatırım performansını en az yılda 1 defa açık ve anlaşılır bir şekilde görmesi sağlanacak.

Yatırım ürünlerinde olası çıkar çatışmaları önlenecek.

Finansal tavsiyenin bireysel yatırımcıların çıkarları ile uyumlu olması gerekecek.

Bireysel yatırımcılar, yanıltıcı pazarlama taktiklerinden korunacak.

Finansal aracılar, pazarlama iletişimlerinden tamamen sorumlu olacak.

Üye ülkeler, vatandaşların finansal okuryazarlığını destekleyebilecek ulusal önlemleri uygulamaya teşvik edilecek.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE EDİLECEK

Bireysel yatırımcıların ürün ve hizmetlere erişimi artırılırken, idari işlemleri azaltılacak.

AB ülkelerindeki denetleyici kurumlar arasında iş birliği güçlendirilecek. Yatırımlar konusunda hile, aldatma, dolandırıcılık ve yasa dışı işlemlerle daha iyi mücadele edilecek.

AB Komisyonu'nun teklif ettiği kuralların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB ülkelerinde sermaye piyasalarına bireysel katılım seviyesi, diğer gelişmiş ülkelerde karşılaştırıldığında düşük kalıyor.

Avrupa'da bireysel müşteriler, finansal işlemlerine kurumsal yatırımcılardan yüzde 40 daha fazla ücret ödüyor. Yeni düzenleme ile bunun değiştirilmesi öngörülüyor.

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