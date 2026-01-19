Habertürk
        AB'den "ABD'nin tarifelerine karşılık vermeye hazırız" mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den "ABD'nin tarifelerine karşılık vermeye hazırız" mesajı

        AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, "Tehdit edilen gümrük vergilerinin uygulanması durumuna karşı AB'nin elinde araçlar bulunmaktadır. AB, yanıt vermeye hazırdır. AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli her şeyi yapacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:53
        AB'den ABD'ye tarife mesajı
        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a destek sağlayan ülkelere ilave gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Grönland ve Danimarka Krallığı'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma taahhütlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Gill, stratejik, ekonomik ve güvenlik çıkarlarını her zaman koruyacaklarını belirtti.

        Gill, AB ülkelerinin liderleri arasında bu konuda yoğun istişarelerin devam ettiğini, 22 Ocak'ta Brüksel'de olağanüstü zirve düzenleneceğini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere AB liderlerinin önceliğinin, gerilimi tırmandırmamak, diyalog kurmak ve gümrük vergilerinin uygulanmasından kaçınmak olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Gümrük vergilerinin Atlantik'in her iki yakasındaki tüketicilere ve işletmelere zarar vereceğine dikkati çeken Gill, "Tehdit edilen gümrük vergilerinin uygulanması durumuna karşı AB'nin elinde araçlar bulunmaktadır. AB, yanıt vermeye hazırdır. AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Gill, AB'nin ülkelerin ekonomik baskı uygulamasına yanıt vermek için tasarladığı "Zorlama Karşıtı Aracı"nın hep masada olduğuna işaret etti.

        "Zorlama Karşıtı Aracı" ile AB, ABD'ye karşı çeşitli ekonomik önlemler alabiliyor. Bu kapsamda ABD şirketlerinin Avrupa pazarına erişimi engellenebiliyor, şirketlerin ticari lisansları ile kamu ihalelerine erişimleri sınırlanabiliyor.

        Öte yandan, çeşitli kaynaklarda AB'nin ABD'ye 93 milyar avroluk gümrük vergilerini içeren başka bir misilleme paketi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

        ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

        Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

        Trump'ın açıklamalarına AB liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

