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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama AB'den Apple'a Geo-Blocking uyarısı: Yeni düzenlemeler kapıda - Teknoloji Haberleri

        AB'den Apple'a Geo-Blocking uyarısı: Yeni düzenlemeler kapıda

        Avrupa Komisyonu, Apple'a hizmetlerinde uyguladığı geo-blocking (coğrafi konuma göre içerik kısıtlama) uygulamalarını sonlandırması gerektiğini bildirdi. Bu hizmetler arasında App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books ve Podcasts yer alıyor

        Giriş: 12.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:19
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        AB'den Apple'a Geo-Blocking uyarısı!
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        Avrupa Komisyonu, bazı Apple Medya Hizmetlerinde potansiyel olarak yasaklanmış geo-blocking uygulamaları tespit ettiğini ve Apple'ın bu endişeleri gidermemesi durumunda ulusal düzenleyiciler tarafından yaptırım uygulanabileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, "Geo-blocking ile mücadeleyi hızlandırıyoruz. Hiçbir şirket, büyük ya da küçük, müşterileri milliyetlerine, ikamet yerlerine veya kuruluş yerlerine göre haksız yere ayrım yapmamalıdır" ifadelerini kullandı.

        APPLE'A SÜRE VERİLDİ

        Avrupa Birliği, Apple'a bu tespit edilen geo-blocking uygulamalarını ele almak için bir ay süre tanıdı. Apple'ın bu süre zarfında, geo-blocking uygulamalarını nasıl kaldıracağını belirten taahhütlerini sunması bekleniyor.

        GEO-BLOCKING NEDİR?

        Geo-blocking, kullanıcının coğrafi konumuna göre içeriğe erişimin kısıtlanması anlamına geliyor. Bu uygulama, kullanıcıların belirli hizmetlere veya içeriklere erişimini sınırlayarak, dijital içeriğin global erişimini engelleyebilir. Avrupa Birliği, bu tür uygulamaların tüketici haklarına aykırı olduğunu ve dijital tek pazarın etkinliğini bozduğunu savunuyor.

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