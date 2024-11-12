AB'den Apple'a Geo-Blocking uyarısı: Yeni düzenlemeler kapıda

Avrupa Komisyonu, bazı Apple Medya Hizmetlerinde potansiyel olarak yasaklanmış geo-blocking uygulamaları tespit ettiğini ve Apple'ın bu endişeleri gidermemesi durumunda ulusal düzenleyiciler tarafından yaptırım uygulanabileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, "Geo-blocking ile mücadeleyi hızlandırıyoruz. Hiçbir şirket, büyük ya da küçük, müşterileri milliyetlerine, ikamet yerlerine veya kuruluş yerlerine göre haksız yere ayrım yapmamalıdır" ifadelerini kullandı.

APPLE'A SÜRE VERİLDİ

Avrupa Birliği, Apple'a bu tespit edilen geo-blocking uygulamalarını ele almak için bir ay süre tanıdı. Apple'ın bu süre zarfında, geo-blocking uygulamalarını nasıl kaldıracağını belirten taahhütlerini sunması bekleniyor.