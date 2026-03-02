AB'den itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB adına Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı.

AB'nin Orta Doğu'daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini ifade eden Kallas, AB'nin İran'ın nükleer ve balistik füze programları, kendi halkına yönelik insan hakları ihlalleri ve bölgedeki silahlı gruplara desteği nedeniyle kapsamlı yaptırımlar kabul ettiği ve bu politikanın süreceği vurguladı. Kallas, "AB'nin güvenliği ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz ve ilave yaptırımlar da buna dahildir" dedi.

Kallas, "AB, İran'ı nükleer programına son vermeye, balistik füze programını sınırlandırmaya, bölgede ve Avrupa'da istikrar bozucu faaliyetlerden kaçınmaya ve kendi halkına yönelik korkunç şiddet ve baskıya son vermeye tutarlı bir şekilde çağırmıştır" dedi.

REKLAM

"ORTA DOĞU, UZAYAN BİR SAVAŞTAN BÜYÜK ZARAR GÖRECEKTİR"

Kallas, "Azami itidal gösterilmesini, sivillerin korunmasını ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ilkeleri ile uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Orta Doğu, uzayan bir savaştan büyük zarar görecektir" ifadelerini kullandı.

Kallas, "İran, ayrım gözetmeyen saldırılardan kaçınmalıdır. Saldırıya uğrayan ve bu saldırılardan etkilenen bölgesel ortaklarımızla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bölgesel istikrara ve sivil hayatın korunmasına olan bağlılığımızı yineliyoruz" dedi. AB'nin gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak için bölgedeki ortaklarıyla yakın temas halinde olduğu ifade eden Kallas, "Avrupa Birliği ile üye devletlerin, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik sarsılmaz taahhüdünü teyit ediyoruz. AB, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için gerilimi azaltmaya ve kalıcı bir çözüm sağlamaya yönelik tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin anlaşmalar dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, "Nükleer güvenlik, kritik bir önceliktir. Deniz güvenliğinin korunması ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı da en üst düzeyde önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI Kallas, "İran'da gelişen olaylar, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ötesini ekonomik alanda tehdit edecek öngörülmez sonuçlar doğurabilecek bir gerilime sürüklememelidir. Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarının kesintiye uğramasından kaçınılmalıdır" dedi.