AB'nin rekabet konusunda bugüne dek verdiği en büyük cezalar

Avrupa Birliği'nin antitröst konusundaki düzenleyicileri Google'a bugün verdikleri 4,34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza ile eski cezaları hatırlattılar. En yüksek cezaları hatırlamadan önce, bundan önceki en büyük cezanın yine Google'a ait olduğunu, Microsoft'un defalarca AB'den ceza aldığını hatırlatalım. İşte en büyük cezalar...