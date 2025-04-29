Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol "AB Sosyal Diyaloğu" toplantısı Riva'da düzenlendi - Futbol Haberleri

        "AB Sosyal Diyaloğu" toplantısı Riva'da düzenlendi

        UEFA koordinasyonunda düzenlenen AB Sosyal Diyaloğu (EU Social Dialogue) toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "AB Sosyal Diyaloğu" toplantısı düzenlendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan hükümler ile uyuşmazlıkların çözümü için tüm futbol paydaşlarının katılımıyla UEFA koordinasyonunda düzenlenen AB Sosyal Diyaloğu toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

        Toplantıya TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, genel sekreter Abdullah Ayaz ile genel sekreter yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa ligleri, FIFPro Avrupa, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

        "TOPLANTI, PAYDAŞLARIN SESİNİ DUYURMASI VE TALEPLERİNİ DİLE GETİRMESİ AMACIYLA YAPILMAKTADIR"

        Toplantıda konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Toplantının amacı, kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmeleri, FIFA ve TFF talimatlarında yer alan asgari zorunlu unsurlar haricinde, ortak mutabakat kapsamında tüm paydaşların çıkar ve taleplerini gözeterek daha ideal bir hale getirmektir. Bu toplantı, EU Social Dialogue'un ilk adımı olup tüm paydaşların sesini duyurması ve taleplerini dile getirmesi amacıyla yapılmaktadır. Kulüpler ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonunun birer paydaşı olup bizim amacımız ortak uzlaşı ile tüm tarafların mutabık kalacağı tek tip sözleşmenin uygulamaya alınmasına aracı olmak ve Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı