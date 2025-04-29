"AB Sosyal Diyaloğu" toplantısı Riva'da düzenlendi

Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan hükümler ile uyuşmazlıkların çözümü için tüm futbol paydaşlarının katılımıyla UEFA koordinasyonunda düzenlenen AB Sosyal Diyaloğu toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıya TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, genel sekreter Abdullah Ayaz ile genel sekreter yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa ligleri, FIFPro Avrupa, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve kulüplerin temsilcileri katıldı.