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Haberlerİş-Yaşam

AB yaptırımları havada kalır

Avrupa Birliği (AB),Türkiye'nin KKTC karasularında sondaj hakkını kullanmasını gerekçe göstererek bir dizi yaptırım öngören paketi onayladı. Yaptırımlar, mali yardımlarda kesintiyi ve Havacılık Anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasını öngörüyor. Yaptırımların, Türk havacılık sektörüne ve Avrupa’ya uçuşlara etkide bulunması beklenmiyor. AB ülkeleri, müzakereleri gerekçe göstererek zaten uçuş frekans artışına izin vermiyordu. Tatminkar düzeyde olduğu belirtilen mevcut trafik hakları çerçevesinde AB ülkelerine uçuşlar devam edecek. Sadece, sertifikasyon alanıyla ilgili bazı endişeler dile getiriliyor. Olcay Aydilek'in haberi

havalimanı

HABERTÜRK, AB’nin Türkiye'nin KKTC karasularında sondaj hakkını kullanmasını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararının havacılık sektörüne etkisini araştırdı. AB, tepkilere neden olan kararı ile Türkiye ile yürüttüğü Havacılık Anlaşması müzakerelerini askıya aldı.

Peki, bu kararın Türk havacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olacak mı? AB ülkelerine, uçuşlar ve uçuş sayısı azalacak mı? Mevcut frekanslar ne olacak?

İŞTE YANITLAR

Ankara’da konuya ilişkin yetkililer ve sektörün önde gelen uzmanlarının bu sorulara yanıtları şöyle:

- Bu karar öncesinde zaten AB ülkeleri Kapsamlı Anlaşma müzakerelerini gerekçe göstererek uçuşlarda frekans artışına izin vermiyordu. Elbette, bu konu AB ile havacılık ilişkilerimizin gelişmesine olumsuz etkide bulunuyordu.

- Mevcut trafik haklarının büyük oranda yüksek olduğu söylenebilir. Bu hakları Türk havayolları şirketleri kullanmaya devam ediyor ve devam edecek.

- Bu nedenle AB’nin masadan kalkması veya yaptırım –uygulaması, Türkiye’yi bu yönüyle çok etkilemeyecektir.

- AB’nin, sivil havacılık güvenliği çerçevesinde oluşturduğu kısaca EASA olarak anılan, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı var.

- Bu karar sonrasında EASA ile ilişkilerin sekteye uğraması ihtimali, Türkiye’nin havacılık sanayine ilişkin endüstrileşme ve sertifikasyon çalışmalarını kısmi de olsa etkileyebilir.

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