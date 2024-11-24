AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz"

Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in geçen hafta Lübnan'a geldiğini hatırlatan Borrell, Berri-Hochstein görüşmesinin ardından ateşkes önerisinin İsrail hükümetine iletildiğini kaydetti.

Borrell, "Şu anda ateşkes için İsrail hükümetinden somut ve kesin cevap bekliyoruz. Umarız masada olan bu çözüm arayışı, ABD ve Fransa'nın da katılımıyla başarılı olur." dedi.

Berri ile yaptığı görüşme kapsamında Lübnan'ın öncelikli hedefinin ateşkesi sağlamak olduğunu aktaran Borrell, Lübnan'ın mümkün olan en kısa sürede bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu ifade etti.