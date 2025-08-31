ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Habertürk
        Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu. Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 17:05 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:05
        UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.

        İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

        İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

        Rövanş maçları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz." denildi.

        ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

