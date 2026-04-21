Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        ABB "Panoramik Ankara Turu" başlattı

        Ankara Büyükşehir'in "Panoramik Ankara Turu" başladı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tek rotada buluşturan "Panoramik Ankara Turu"nu başlattı. 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında hayata geçirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıtmak amacıyla "Panoramik Ankara Turu" programını başlattı.

        15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında hayata geçirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Ankara’nın köklü tarihini, zengin kültürel mirasını ve turistik değerlerini tanıtmayı hedefleyen gezi programı sayesinde Başkentliler, kentin simge mekânlarını profesyonel rehber eşliğinde araç içinden panoramik olarak keşfetme imkânı buluyor.

        Tur güzergâhı; II. TBMM Binası’ndan başlayarak Ankara Palas ve Gençlik Parkı üzerinden Ankara Garı ve Türk Hava Kurumu Müzesi'ne uzanıyor. Ardından Anıtkabir'in silüeti eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca Bakanlıklar, TBMM ve elçilikler hattı geçiliyor. Cinnah Caddesi, Botanik Parkı ve Atakule'ye ulaşan rota; Kızılay ve Sıhhiye’deki kültür-sanat noktalarının panoramik izlenmesinin ardından Hamamönü ve Ulucanlar üzerinden Ankara Kalesi eteklerine bağlanıyor. Hacı Bayram Camii, Antik Roma Tiyatrosu ve tarihi Ulus çarşıları da tur kapsamında araç içinden görülebiliyor. Program, başlangıç noktası olan II. TBMM önünde sona eriyor.

        Panoramik Ankara Turu; Ulus'taki II. Meclis Binası önünden hareketle her çarşamba günü saat 10.00 ve 14.00’te olmak üzere günde iki kez düzenleniyor.

        Turlar, araçtan iniş yapılmadan rehber anlatımı eşliğinde gerçekleştiriliyor.

        Programa başvurular, https://kentgezileri.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden yalnızca çarşamba günleri sabah saatlerinde yapılabiliyor.

        ABB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, daha önce ilçelere ve UNESCO yürüyüş rotalarına yönelik geziler düzenlediklerini belirterek, "Şimdi de Panoramik Ankara Turu'nu başlattık. Ulus bölgesinde Meclis’in önünden başlayan programla Gar, Anıtkabir, Atakule, Hamamönü ve Ankara Kalesi'ni görebilecekleri harika bir program hazırladık. Her çarşamba vatandaşlarımız programlara başvuru yapabiliyor. Her çarşamba öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki defa Panoramik Ankara Turu'muz şu an hizmette" dedi.

        #ankara haberleri
        #panoramik ankara turu
