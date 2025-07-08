Abbas Erakçi: İsrail, ABD ile müzakereleri sabote etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürüttükleri diplomasinin, İsrail saldırısı ile sabote edildiğini bildirdi.

Abbas Erakçi, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 9 haftada kaydettikleri mesafenin, Joe Biden yönetimi ile 4 senede kaydettikleri mesafeden fazla olduğuna dikkat çekti.

Erakçi, Financial Times'taki yazısında, İsrail'in ABD politikalarındaki etkisini işaret ederek "Trump'ın Önce Amerika sözü, Önce İsrail'e dönüştürülüyor." şeklinde konuştu.

Erakçi, Amerikalıların savaş istemediğini, barışa giden yolun diplomasiden geçtiğini dile getirdi.

İranlı bakan yazısında, asla teslim olmayacaklarını, başka saldırılar olması durumunda karşı koyacaklarını ve İran'ın gücü hakkındaki yanılgıları ortadan kaldırmak üzere gerçek kabiliyetlerini göstereceklerini belirtti.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'na (NPT) olan bağlılıklarına vurgu yapan Erakçi, İsrail'in İran'ın nükleer sahip olmaya çalıştığını iddia ederek yanlış bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Erakçi yazısının sonunda "Tercih ABD'de. ABD nihayetinde diplomasiyi mi tercih edecek? Yoksa başkalarının savaşına mı çekilecek." ifadelerini kullandı.