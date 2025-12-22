ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarından kaldırılan Trump fotoğrafını yeniden yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyaları kapsamında yayımlanmasının ardından kaldırılan Başkan Donald Trump'ın da yer aldığı fotoğrafı, gelen tepkilerin ardından yeniden internet sitesine koydu.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, "New York Güney Bölgesi, Başkan Trump'ın yer aldığı bir görseli mağdur haklarının korunması amacıyla olası ek inceleme için belirledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada, görselin tedbir amaçlı kaldırıldığı, inceleme sonucunda fotoğrafta Epstein mağdurlarının yer aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilerek, herhangi bir değişiklik ya da sansür olmaksızın görselin yeniden yayımlandığı kaydedildi.

Fotoğrafın kaldırılması, Kongredeki Demokratların tepkisine yol açtı.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, X'ten yaptıkları ortak paylaşımda, "Epstein dosyalarındaki ve Donald Trump'ı içeren bu fotoğrafın Adalet Bakanlığı tarafından kaldırıldığı görülüyor. Başsavcı Pam Bondi, bu doğru mu? Başka neler gizleniyor?" ifadelerine yer verdi.