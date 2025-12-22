Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarından kaldırılan Trump fotoğrafını yeniden yayımladı | Dış Haberler

        ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarından kaldırılan Trump fotoğrafını yeniden yayımladı

        ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarında yer alan ABD Başkanı Trump'a ait fotoğrafı gelen tepkilerin ardından yeniden yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein dosyalarındaki Trump fotoğrafı yeniden yayımlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyaları kapsamında yayımlanmasının ardından kaldırılan Başkan Donald Trump'ın da yer aldığı fotoğrafı, gelen tepkilerin ardından yeniden internet sitesine koydu.

        Adalet Bakanlığı açıklamasında, "New York Güney Bölgesi, Başkan Trump'ın yer aldığı bir görseli mağdur haklarının korunması amacıyla olası ek inceleme için belirledi." ifadesini kullandı.

        Açıklamada, görselin tedbir amaçlı kaldırıldığı, inceleme sonucunda fotoğrafta Epstein mağdurlarının yer aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilerek, herhangi bir değişiklik ya da sansür olmaksızın görselin yeniden yayımlandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Fotoğrafın kaldırılması, Kongredeki Demokratların tepkisine yol açtı.

        Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, X'ten yaptıkları ortak paylaşımda, "Epstein dosyalarındaki ve Donald Trump'ı içeren bu fotoğrafın Adalet Bakanlığı tarafından kaldırıldığı görülüyor. Başsavcı Pam Bondi, bu doğru mu? Başka neler gizleniyor?" ifadelerine yer verdi.

        ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de dosyaların yayımlanma sürecinin ele alınış biçimi nedeniyle Adalet Bakanlığı yetkililerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

        Söz konusu fotoğraf, Epstein'in masa ve dolaplarında bulunan eşyaları gösteren kolajın parçasıydı. Görsellerden birinde Trump'ın bir grup kadınla birlikte yer aldığı, diğerinde ise Trump ve eşi Melania Trump'ın, Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile görüldüğü bir fotoğraf bulunuyordu.

        Adalet Bakanlığı internet sitesinden 16 dosya kaldırılmıştı

        ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti. Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi