ABD ara seçimlerinde Türkler kime oy verecek?

1500 kişinin katıldığı ankette katılanların, yüzde 34'ü Cumhuriyetçi parti, yüzde 29'u Demokrat Parti derken yüzde 12'si ise kararsız olduğunu belirtti. Katılanların yüzde 25'i ise ise oy kullanmayacağını veya kullanamayacağını belirtti.

AmerikalıTürk web sitesi, ABD 'de yaşayan Türkler arasında, "Kongre ara seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" konulu bir anket düzenledi.

GÖZLER DR. ÖZ'DE

Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör adayı Türk kökenli Dr. Mehmet Öz kazanması halinde; Kongre'ye seçilen ilk Türk kökenli ABD'li, Senato'ya seçilen de ilk Müslüman Senatör olacak.

Real Clear Politics sitesine göre,son 1 haftada yapılan anketlerde, Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı yüzde 0.1 oyla önde. Dr.Mehmet Öz'ün bu seçilmesi halinde, Cumhuriyetçi Parti'nin de Senato'da çoğunluğu kazanma ihtimali çok yüksek olduğu için, Kongre ara seçim sonuçlarında en çok izlenecek eyaletin başında geldiği belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde eğer çoğunluğu Cumhuriyetçiler kazanırsa, Dış İlişkiler Komite Başkanlığı'na Michael McMaul'un gelmesi bekleniyor. Senatoda çoğunluğu Demokratların kaybetmesi halinde şu anki Demokrat Dış İlişkiler Komite Başkanı Robert Menendez de koltuğunu kaybedecek.