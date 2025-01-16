ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ateşkes, iki devletli çözümün temeli

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak "Yapılması gereken daha çok iş olsa da bu anlaşmanın İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl bir gelecek sunacak iki devletli bir çözümün temelini oluşturabileceğini düşünüyorum." dedi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Harris, mevcut Başkan Joe Biden ve kendisinin, Gazze'de sağlanan anlaşmanın bir parçası olarak ABD vatandaşı esirlerin evlerine dönecek olması konusundaki memnuniyetlerini ifade ederek anlaşmaya varılmasında büyük payı olan Katar ve Mısır taraflarına da teşekkür etti.

Harris, bu süreçte Orta Doğu'daki pek çok liderle yaptığı görüşmelerde, "İsrail'in güvenliği, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye saldırıların sonlandırılması ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirebilmesi" konularına odaklandığını ifade etti.

Ateşkes anlaşmasının, insani yardımların artırılması ve çatışmaların sona erdirilmesiyle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardıma erişmesini sağlayacağını savunan Harris, "Yapılması gereken daha çok iş olsa da bu anlaşmanın İsrail ve Filistin halkları için daha barışçıl bir gelecek sunacak iki devletli bir çözümün temelini oluşturabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Austin'e göre ateşkes iki ülke için de "yeni bir umut"

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Bakan Lloyd Austin, ülkesinin Mısır ve Katar'la aylar süren diplomatik temasları ve çabalarının ardından Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

7 Ekim 2023'ü takip eden olaylardan sonra hem İsrail hem de Filistin halkı için "yeni bir umut" yaratacağını belirttiği anlaşmanın "titizlikle" uygulanması gerektiğini kaydeden Austin, ABD'nin, her iki halk için daha umutlu, güvenli ve adil geleceğin oluşturulmasındaki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.