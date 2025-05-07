ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, katıldığı Münih Liderler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için süren diplomatik çabalara değinen Vance, Rusya'nın savaşı meşrulaştırmaya ilişkin argümanlarına katılmak zorunda olunmadığını ancak savaşı sona erdirmek için diğer tarafın da ne düşündüğünün anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Vance, Rusya'nın barış için ilk teklifini gördüklerinde, çok fazla şey istedikleri şeklinde bir tepki ortaya koyduklarını dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı "Ruslar savaşı sonlandırmak için belli gereklilikler ve tavizler talep ediyor. Bize göre, çok şey talep ediyorlar." şeklinde konuştu.

Vance, savaşın diğer tarafı Ukrayna'nın da savaşı sonlandırmak için nelere ihtiyacı olduğunun da göz önüne alınması gerektiğini işaret etti.

İRAN'A DA DEĞİNDİ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerine de değindi.

İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirten Vance, İran'ın "sivil nükleer güce" sahip olabileceğini ifade ederken, uranyum zenginleştirmesi programının kabul edilemeyeceğini işaret etti.