Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Liderler Toplantısı'nda Ukrayna Savaşı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Vance, Rusya'nın savaşı sonlandırmak için belli tavizler istediğini dile getirirken "Bize göre çok şey talep ediyorlar." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, katıldığı Münih Liderler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için süren diplomatik çabalara değinen Vance, Rusya'nın savaşı meşrulaştırmaya ilişkin argümanlarına katılmak zorunda olunmadığını ancak savaşı sona erdirmek için diğer tarafın da ne düşündüğünün anlaşılması gerektiğini vurguladı.

        Vance, Rusya'nın barış için ilk teklifini gördüklerinde, çok fazla şey istedikleri şeklinde bir tepki ortaya koyduklarını dile getirdi.

        ABD Başkan Yardımcısı "Ruslar savaşı sonlandırmak için belli gereklilikler ve tavizler talep ediyor. Bize göre, çok şey talep ediyorlar." şeklinde konuştu.

        Vance, savaşın diğer tarafı Ukrayna'nın da savaşı sonlandırmak için nelere ihtiyacı olduğunun da göz önüne alınması gerektiğini işaret etti.

        İRAN'A DA DEĞİNDİ

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerine de değindi.

        İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirten Vance, İran'ın "sivil nükleer güce" sahip olabileceğini ifade ederken, uranyum zenginleştirmesi programının kabul edilemeyeceğini işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır