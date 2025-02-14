ABD Başkan Yardımcısı'ndan Rusya'ya gözdağı: Şartları kabul etmezse vururuz

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıbeti yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına taşındı.

Trump ve Putin'in 1.5 saati aşkın telefonda konuşması ve görüşmenin ardından iki tarafın da savaşın sona ermesi konusunda olumlu mesajlar vermesinin ardından bir açıklama da ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance'ten geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'in uzun vadeli bağımsızlığını garanti altına alan bir barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde ABD'nin Moskova'yı yaptırımlar ve potansiyel askeri baskı araçlarıyla vurabileceğini söyledi.

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Wall Street Journal'a konuşan Vance, "ABD'nin Putin'e karşı kullanabileceği ekonomik baskı araçları var, elbette askeri baskı araçları da var" dedi.