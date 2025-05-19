ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın her iki ülkenin liderleriyle görüşmesi öncesinde Washington'un, Rusya-Ukrayna Savaşı görüşmelerinin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi:

"Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu tutumu devam ettirme konusunda ciddi misiniz?"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmeyen liderler zirvesinin ardından bugün Rusya lideri Putin'i, daha sonra da Ukrayna lideri Zelenskiy'i arayacağını duyurmuştu.

Yeni Papa'ya davet

Vance, yeni Papa seçilen XIV. Leo ile çeşitli diplomatik konuları görüşürken, Papa Leo'yu Beyaz Saray'a davet etti.