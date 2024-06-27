ABD Başkanı Biden ile Donald Trump karşı karşıya gelecek: Canlı yayında öne çıkacak 8 madde
ABD'de Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, bu gece TSİ 04.00 sularında canlı yayınında karşı karşıya gelecek. En son Ekim 2020'de canlı yayında kozlarını paylaşan iki liderin bu geceki yayını ABD ve dünya çapında dikkatle takip edilecek. CNN International Biden-Trump tartışmasında öne çıkması beklenen 8 maddeyi derledi...
Trump'ın odaklandığı konular: Biden'ın sicili mi kendi şikayetleri mi?
Kampanya mitinglerinde ve sağcı toplantılarda yaptığı konuşmalarda Trump, yorumlarının büyük bir kısmını kişisel şikayetlerine ayırıyor; 2020 seçimlerinde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları yeniden gündeme getiriyor, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne saldıranları vatansever olarak tanımlıyor.
Washington, Florida ve Georgia'da karşı karşıya olduğu suçlamaları siyasi darbe olarak eleştiriyor.
Trump'ın bu eleştirileri destekçilerini harekete geçirebilir, ancak onu desteklemeyi düşünen daha geniş bir seçmen kitlesini ikna etmek için yeterli olmayabilir.
Bu nedenle, Trump'ın danışmanları onu Biden ile tartışırken ekonomi, suç ve enflasyon gibi konulara odaklanmaya teşvik ediyor.
Stüdyo izleyicisinin olmayışı, izleyicilerinin tepkilerinden beslenen Trump'ın konudan sapmamasına yardımcı olabilir.
Biden yaş sorusuna yanıt arıyor
81 yaşındaki ABD Başkanı Biden, başkan olarak uyandığı her günde bu konumdaki en yaşlı kişi olma rekorunu kırıyor. Biden'ın tartışma sırasındaki herhangi bir yanlış adımı, karmaşık ifadesi 78 yaşındaki rakibi Trump tarafından eleştirilecek.
Seçmenler, bir kez daha seçilirse ikinci dönemin sonunda 86 yaşında olacak bir lidere güvenmek istiyor. Biden'ın bu eleştirilerin hedefinde kalmamak için siyasi deneyimini kullanacağı düşünülüyor.
Biden için en iyi senaryo, bu yılında başlarında yaptığı Birliğin Durumu konuşmasını tekrarlaması.
Trump kürtajla ilgili ne diyecek?
2016'da, Trump kürtaj ve üreme hakları konusunda hafif bir adım atma sözü verdi. Sekiz yıl sonra, siyasi yelpazede benzer bir uyumsuzluk var. ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı yasallaştıran sembolik Roe kararını bozma kararını kutlayan sağcılar, Trump'ın zaman zaman kamuya açık bir şekilde ulusal kürtaj yasağı için baskı yapmayı reddetmesinden endişe duyuyor.
Sol kesim ise Trump'ın seçilmesi durumunda mümkün olan en muhafazakar pozisyonu benimseyeceğinden emin.
Trump'ın tartışma sırasında söyledikleri, içeriğinden ziyade kime hitap ettiği daha dikkat çekici.
Biden döneminde enflasyon
ABD enflasyonu, Haziran 2022'de zirveye çıkmasından bu yana yavaşlamış olsa da, yüksek fiyatların etkisi uzun süredir Biden'ın onay oranını düşürüyor.
Zaman zaman bu konuda konuşan Biden, birçok Amerikalının hissettiğini söylediği ekonomik baskıyı büyük ölçüde önemsemedi ve ekonomi yönetimini savundu.
Trump'ın bu konuda da Biden'a yüklenmesi bekleniyor ancak Biden'ın buna vereceği şöyle cevap vereceği tahmin ediliyor;
"Uzmanlar, Trump'ın önerilerinin çoğunun- yüksek tarife, göç sınırlamaları ve faiz oranlarını düşürme yetkisi verecek önlemler de dahil -enflasyonu kötüleştireceğini söylüyor."
Biden'ın Trump ve demokrasi hakkındaki söylemleri
Biden, Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda Amerikan temellerine ait bir şeyin tehlikede olduğunu sık sık dile getirdi: "Demokrasinin kendisi."
Biden sene başında Birliğin Durumu konuşmasında, "Bu ülkede Başkan Lincoln ve İç Savaştan bu yana özgürlük ve demokrasi, bugün olduğu kadar saldırı altında olmamıştı" demişti.
Biden'ın İsrail ve Gazze'ye yaklaşımı
Çoğu ankette seçmenlerin en önemli sorunu olarak görünmese de, İsrail'in Gazze'de süregelen saldırıları Biden'ın kampanyası üzerinde etkili oldu.
Bugün ABD'de bu çatışma ve Biden'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile olan ilişkisini ele alışı konusunda büyük ölçüde farklı görüşlere sahip insanlarla dolu.
Dış politika konuları
Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın olduğu biliniyor. Bu konuda iki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ABD ve NATO yardımı konusundaki görüşlerini belirlemek biraz zor. Ancak Trump'ın bugüne kadarki söylemleri, ikinci bir Trump yönetiminin Moskova'da çok daha hoş karşılanacağını gösteriyor.
Biden'ın dünya görüşü farklı. Ukrayna'yı güçlü bir şekilde destekliyor ve ABD Kongresi'nden Kiev'e askeri yardımı onaylatmak için büyük sermaye harcadı. Ayrıca, NATO başta olmak üzere liberal Batı Avrupa'nın ön saflarında yer aldı ve Ukrayna'ya neredeyse asker göndermek dışında her şeyi yaptı.
Sınır ve göç konusundaki farklılıklar
Trump ve Cumhuriyetçiler sınırı kampanyalarının merkezi konusu haline getirdiler ve Trump, federal hükümetin gücünü kullanarak "bilinen veya şüphelenilen çete üyelerini, uyuşturucu satıcılarını veya kartel üyelerini ABD'den uzaklaştırma" sözü verdi.
Diğer yandan Biden 2020 yılında Biden, göreve gelir gelmez Trump'ın sert göç politikalarından bazılarını tersine çevirdi veya iptal etti; ancak göçmen sayıları arttığında, sınırdaki şehirler göçmen akınına uğradığında bu, destek oranının düşürdü.
CNN'e konuşan kaynaklar, Trump'ın politikalarının aşırı olduğu söyledi ve Biden'ın göçmen konusunda adım atmasının beklendiğini söyledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.