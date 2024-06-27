ABD Başkanı Biden ile Donald Trump karşı karşıya gelecek: Canlı yayında öne çıkacak 8 madde

Trump'ın odaklandığı konular: Biden'ın sicili mi kendi şikayetleri mi?

Kampanya mitinglerinde ve sağcı toplantılarda yaptığı konuşmalarda Trump, yorumlarının büyük bir kısmını kişisel şikayetlerine ayırıyor; 2020 seçimlerinde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları yeniden gündeme getiriyor, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne saldıranları vatansever olarak tanımlıyor.

Washington, Florida ve Georgia'da karşı karşıya olduğu suçlamaları siyasi darbe olarak eleştiriyor.

Trump'ın bu eleştirileri destekçilerini harekete geçirebilir, ancak onu desteklemeyi düşünen daha geniş bir seçmen kitlesini ikna etmek için yeterli olmayabilir.

Bu nedenle, Trump'ın danışmanları onu Biden ile tartışırken ekonomi, suç ve enflasyon gibi konulara odaklanmaya teşvik ediyor.

Stüdyo izleyicisinin olmayışı, izleyicilerinin tepkilerinden beslenen Trump'ın konudan sapmamasına yardımcı olabilir.