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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?

        Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışması muhtemel iki isim, ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump 28 Haziran akşamı canlı yayında karşı karşıya gelmişti. 4 yıl sonra gerçekleşen bu düello, Biden'a 'seçimden çekil' çağrılarıyla son bulurken, Biden'ın ailesiyle birlikte 'adaylıktan çekilme' çağrılarını görüşeceği iddia edilmişti. NYT haberine göre, Biden'ın ailesi Biden'a adaylığını sürdürme ısrarında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:11
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        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
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        ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Haziran akşamı gerçekleşen karşılaşmasının ardından ABD medyası başta olmak üzere çok sayıda kişiden Biden'a 'adaylıktan çekilme' çağrısı gelmişti.

        ABD medyasında günlerdir Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönündeki haberler yer almaya devam ederken, Biden dün ailesiyle Camp David'de bir araya geldi. ABD Başkanı'nın, bu görüşmesinde ailesiyle birlikte adaylığa devam edip etmeme kararını tartışacağı iddia edilmişti.

        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı Haberi Görüntüle

        New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'a eşi, çocukları ve torunları da dahil olmak üzere birçok aile üyesi onun 4 yıl daha Amerikan halkına hizmet edebileceğini söyledi.

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        Camp David'de yapılan görüşmelerde ailesi Biden'ın ne kadar kötü bir performans gösterdiğinin farkında olduğunu belirtti, ancak Trump'ı yenebilecek en iyi kişi olduğunu da bildirdi.

        Associated Press'in aktardığına göre, Biden'ın seçim yarışından seçilmemesi için en çok baskıyı eşi Jill ve oğlu Hunter gösterdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #Donald Trump
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