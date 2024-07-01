ABD Başkanı Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?

ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Haziran akşamı gerçekleşen karşılaşmasının ardından ABD medyası başta olmak üzere çok sayıda kişiden Biden'a 'adaylıktan çekilme' çağrısı gelmişti.

New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'a eşi, çocukları ve torunları da dahil olmak üzere birçok aile üyesi onun 4 yıl daha Amerikan halkına hizmet edebileceğini söyledi.

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Camp David'de yapılan görüşmelerde ailesi Biden'ın ne kadar kötü bir performans gösterdiğinin farkında olduğunu belirtti, ancak Trump'ı yenebilecek en iyi kişi olduğunu da bildirdi.

Associated Press'in aktardığına göre, Biden'ın seçim yarışından seçilmemesi için en çok baskıyı eşi Jill ve oğlu Hunter gösterdi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.