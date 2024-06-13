ABD Başkanı Biden'ın, Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine kapatma kararı dava edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin güney sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesi, ülkedeki önde gelen insan hakları savunucusu birlikler tarafından dava edildi.

Biden'ın ABD-Meksika sınırından yasa dışı göçmen girişlerini durdurmak için aldığı karar, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve bazı hukuk birlikleri tarafından mahkemeye taşındı.

ACLU'dan davayla ilgili yapılan açıklamada, Biden yönetiminin aldığı kararın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'deki göçmen yasağı kararından bir farkının olmadığını ve dava açmaktan başka şanslarının kalmadığı vurgulandı.

ACLU ve hak savunucusu bazı birlikler, Biden yönetiminin yasa dışı göçmen ve mülteci girişlerini düzenleyebileceğini ancak bu girişleri yasaklayacak bir adımın Anayasa'daki ilgili bölümlere aykırı olduğunu savunuyor.

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BIDEN'IN KARARI

ABD Başkanı Biden, 4 Haziran'da, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamış ve sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmıştı.

Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.