Biden'ın o anları gündem oldu 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen "Küresel Fon" konferansına katıldı.

Biden'ın konuşma sonrasında sahneden inmek istediği sırada sergilediği davranışlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın "kafasının yine karıştığı" ve daha önce de benzer şekilde davranışlarının olduğu yönünde yorumlar yaptı.

Bağışçı ülkelerin katılımıyla son 20 yılda ihtiyaç sahibi ülkelerde 50 milyon hayatı kurtardıklarını ifade eden Biden, Küresel Fon için 6 milyar dolar daha katkıda bulunacaklarını açıkladı. Biden konuşmasının sonunda, "İnsanların yaşamlarında en önemli olan zorlukların üstesinden gelmek ve ilerleme sağlamak için kolektif gücümüzü gösterelim. Yapacak çok işimiz var, o yüzden işe koyulalım. Yaptığınız her şey için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak kürsüden ayrıldı. Biden'ın sahneden inmek istediği sırada sergilediği davranışlar ise dikkat çekti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.