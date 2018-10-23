Ara seçimlerde yeniden aday olan Texas Senatörü Ted Cruz'un kampanyasına destek vermek için bu eyalete giden ABD Başkanı Donald Trump, hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada Kaşıkçı olayı ile ilgili kısa süre içerisinde daha fazla bilgi edineceklerini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, "Neler olduğunu kısa süre içinde öğreneceğim. Çünkü şu an Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da çok yetenekli ekipler var. Çok yakın zamanda öğreneceğiz. Bu işleri çok iyi çözen, inanılmaz yetenekli insanlarımız var. Bu gece ya da yarın geri dönüyorlar ve kısa süre içinde neler olduğunu öğreneceğim. Şu ana kadar duyduklarım beni tatmin etmedi" ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ticari anlaşmaları da yeniden gündeme getiren Trump, 110 milyar doları askeri malzeme olmak üzere 450 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmeyi düşünmediğini de belirtti.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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