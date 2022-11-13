Kritik eşikte ilk yüz yüze görüşme 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi marjında yarın bir araya gelecek. ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşme, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana iki liderin ilk yüz yüze buluşması olacak. Görüşmede liderlerin, Tayvan, insan hakları, ekonomik rekabet, Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya karşı tutum ile Kuzey Kore ve nükleer silahlanma konularını ele alması, gerilim kaynağı olan anlaşmazlıklarda "kırmızı çizgilerini" ortaya koyması bekleniyor.

Liderler, daha önce her ikisi de devlet başkanı yardımcısı oldukları dönemde karşılıklı ziyaretlerde ve yüz yüze görüşmelerde bulunmuş ancak Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana yalnızca iki kez çevrim içi ve bir kez de telefonda görüşürken hiçbir araya gelmemişti. Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından yaklaşık 2,5 yıl boyunca yurt dışı ziyaretlerine ara vermiş ve yüz yüze diplomasiden kaçınmıştı. Şi, ilk kez temmuzda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu Pekin'de ağırlamış, ilk yurt dışı ziyaretini ise eylülde Kazakistan'a yapmış, ziyaretinin ardından Özbekistan'a geçerek Şanghay İş Birliği Örgütü Zirvesi'ne katılmıştı. Beyaz Saray yetkilileri, Şi-Biden görüşmesinde, "Tayvan, insan hakları, Ukrayna Savaşı ve zararlı ekonomik pratiklerin ele alınacağını" belirtirken görüşmede sorunlarının tamamen çözülmesinin ve önemli bir uzlaşma sağlanmasının beklenmediğini dile getiriyor.

TAYVAN SORUNU Biden, 10 Kasım'da, ülkesindeki Senato ve Temsilciler Meclisi ara seçimleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, Şi ile G20 Zirvesi'nde buluşacağını doğrularken, görüşmede muhatabına ABD'nin Tayvan ve diğer sorunlardaki "kırmızı çizgilerini" aktaracağını belirtti. ABD'nin temel konularda ödün vermesinin söz konusu olmayacağını vurgulayan Biden, "Onunla (Şi) konuştuğumda yapmak istediğim; her iki tarafın kırmızı çizgilerinin ne olduğunu ortaya koymak; onun Çin'in ulusal çıkarları açısından kritik gördüğü şeyin ne olduğunu anlamak, benim ABD'nin ulusal çıkarları açısından kritik olduğuna inandıklarımı aktarmak ve sonunda bu ikisinin çatışıp çatışmadığına karşılıklı karar vermek." ifadelerini kullandı. Toplantıda Biden'a daha önce bir kez yinelediği, "Çin'in işgali halinde Amerikan askerinin Tayvan'ı savunacağına" yönelik sözlerini Şi'ye söyleyip söylemeyeceği soruldu. Biden, söz konusu taahhüdü görüşmede doğrudan dile getirip getirmeyeceğini söylemekten kaçınırken, "Onunla (Şi) bu konuyu konuşacağız. Tayvan doktrinimizde değişiklik yok." dedi.

"STRATEJİK MUĞLAKLIK" ABD Başkanı, mayısta Japonya'yı ziyaretinde ve eylülde ülkesinde CBS televizyonuna verdiği mülakatta, ülkesinin Çin'in olası işgali karşısında Tayvan'ı askeri olarak savunacağına dair yorumlarda bulunmuştu. Biden'ın sözleri, Washington'ın bugüne dek Tayvan konusunda izlediği "stratejik muğlaklık" politikasından kopuş olarak yorumlanmış fakat her iki açıklamanın ardından Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilileri ABD'nin Tayvan politikasının değişmediği vurgulayarak Biden'ın sözlerini düzeltme gereği hissetmişti. "Tek Çin" politikasını benimseyen ve Pekin yönetimini tüm Çin'in meşru hükümeti olarak tanıyan Washington, 1979 tarihli Tayvan İlişkileri Yasası'nda, Ada'nın öz-savunmasını sağlayacak askeri kapasiteye sahip olması için destek sağlayacağı ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik eylemlere karşı çıkacağı taahhüdünde bulunmuştu. Ancak söz konusu taahhütler, ABD'ye Tayvan'ı doğrudan askeri olarak savunma yükümlülüğü getirmiyor. Washington'ın ABD ordusunun Ada'yı bilfiil savunacağına dair resmi beyanda bulunmaktan kaçındığı bu politika "stratejik muğlaklık" olarak adlandırılıyor.