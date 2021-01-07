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ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, "Yeter artık ben yokum. Biden kazandı başkan artık odur" ifadelerini kullandı.

Protesto mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmiş, bu açıklamalarının ardından Trump destekçileri Kongre'yi basmıştı.

Trump'ın başkan seçildiği günden beri ona yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'dan Trump'ı şaşırtacak yorum geldi.

Kongre'de konuşan Graham, "Trump’la müthiş bir yolculuğumuz oldu. Böyle bitsin istemezdim. Tek söyleyebileceğim şu, Ben yokum. Ben yardımcı olmaya çalıştım. Biden kaybetsin diye dua ettim ama kazandı. Biden ve Harris 20 Ocak’ta Başkan ve Başkan Yardımcısı olacak" dedi.

"ULUSAL BİR UTANÇ"

Graham protestoların başladığı esnada Twitter hesabından, "Barışçıl gösterilere destek veriyorum ama şiddete ve yıkıma değil. İnsanlar hemen Kongre’den ayrılmalı. Bu ulusal bir utanç." paylaşımında bulunmuştu.