ABD Başkanı Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformu üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, dünya ticareti açısından son derece önemli olan Panama ve Süveyş Kanalı'na değinen Trump, bu kanallardan ABD gemilerinin ücretsiz bir şekilde geçmesi gerektiğini belirtti.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan konuyla ilgilenmesini isteyeceğini ifade ederken, gerek ticari gerekse askeri gemilerin kanallardan ücretsiz bir şekilde geçmesini talep etti.

ABD Başkanı "ABD olmasaydı bu kanallar olmazdı." şeklinde konuştu.

Trump daha önce Panama Kanalı üzerinde hak iddia etmiş ve kanalın yapımı sırasında binlerce ABD vatandaşının öldüğünü hatırlatmıştı.

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Trump, kanalı geri almak istiyor

ABD, 1903'te Başkan Theodore Roosevelt döneminde Panama Kanalı'nın inşası ve işletilmesi için hak elde ederken, kanalın açılışı 1914'te gerçekleşti.

ABD 1977'ye kadar Panama Kanalı'nı işletti, bu tarihte imzalanan bir anlaşmayla ABD ve Panama ortaklaşa bir idare yürüttü. Kanalın tam idaresi ise 1999'ye Panama'ya verildi.

Trump, göreve gelmesinin ardından düzenlediği bir basın toplantısında, ABD'nin Panama Kanalı'nı çok büyük masraflarla ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir inşa projesiyle yaptığını ve sonra bir anlaşmayla Panama'ya verdiğini söylemişti.