ABD Başkanı Trump: Çin paniğe kapıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in misilleme olarak yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin yanlış hamle yaptı. Paniklediler. Yapamayacakları tek şey" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri dünya çapında tepkilere yol açtı. Çin’in Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinin ardından ABD Başkanı yeni bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin yanlış hamle yaptı. Paniklediler. Yapamayacakları tek şey." ifadelerini kullandı.

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"Politikalarım asla değişmeyecek"

Trump, yaptırımlarına ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ve büyük miktarda yatırım yapan birçok yatırımcıya şunu söylemek istiyorum: Politikalarım asla değişmeyecek. Bu, zengin olmanın, her zamankinden daha zengin olmanın harika bir zamanı" açıklamasını yaptı.

ÇİN'İN AÇIKLAMASI

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, ABD'den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ilaveten yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi. Açıklamada ek tarifelerin 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Pekin yönetimi, Trump'ın tarife artışına hızla cevap vererek Washington'ın tek taraflı tarife adımları karşısında geri adım atmayacağı ve karşı yanıta hazır olduğu mesajını iletti. Çin, DTÖ'de ABD aleyhine dava açtı Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) ABD aleyhine dava açıldığı bildirildi. REKLAM ABD'nin "karşılıklı tarifeler" adı altında yaptığı tarife artışının DTÖ kurallarını ihlal ettiği, üye ülkelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin altını oyduğu belirtilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır, küresel ekonomi ve ticaret düzenini tehdit etmektedir." ifadesine yer verildi. Öte yandan tarife artışlarına ek olarak Çin hükümeti, 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklediğini duyurdu. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirildi.