ABD Başkanı Trump'ın İran'daki olası bir rejim değişikliği konusunda ikna olmadığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği fikrine ikna olmadığı öne sürüldü.

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Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'daki yönetime karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li yetkili, Netanyahu'nun 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmasının ardından rejim değişikliği söylentilerine Trump'ın ikna olmadığını belirtti.

ABD'nin mevcut yaklaşımının "Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak gibi" sözleriyle özetleyen ABD'li yetkili, Trump'ın "ani ve büyük çaplı bir hamle" yapma ihtimalinin de hala mevcut olduğunu belirtti.

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İsrail'in İran'daki rejim değişikliğini ABD'den daha fazla istediğini belirten ABD'li yetkili, "(İran) Ülkenin yok edilmesi konusunda da bizden daha rahat davranabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsrailli yetkililer, İran'daki olası rejim değişikliğinin "resmi bir savaş hedefi olmadığını" vurguladı.

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Raz Zimmt, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın şu an için dış tehdit karşısında saflarını sıklaştırdığını ve iç bütünlüğünü koruduğunu belirtti.