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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Musk çok saygısız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Elon Musk çok saygısız

        ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın arasındaki gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ın demokrat adayları desteklemesi durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağını ifade ederken, Musk'ı saygısızlıkla itham etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:05
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        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
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        ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim sürerken, ABD Başkanı yeni açıklamalarda bulundu.

        NBC News'e konuşan Trump, Elon Musk'ın Demokrat adayları maddi açıdan desteklemesi durumunda, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

        Trump, Elon Musk'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinirken, Musk'ın ABD Başkanlık makamına karşı saygısızlık yaptığını dile getirdi.

        Trump "Bence bu çok kötü bir şey. Çünkü o çok saygısız. ABD Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Elon Musk ile konuşmak gibi bir planının olmadığını dile getirirken "Başka işlerle epey meşgulüm. Onunla konuşma niyetim yok." dedi.

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        ABD Başkanı, Elon Musk'ın kendisinin Jeffrey Epstein dosyasında yer almasına ilişkin iddiasına ise "Eski haber. Bunlar yıllarca konuşuldu. Epstein'ın avukatı bile benim hiçbir alakam olmadığını söyledi." diye konuştu.

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        MUSK PAYLAŞIMINI SİLDİ

        ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk'ın, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildiği ortaya çıktı.

        Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Trump ile ilgili şiddetli eleştiriler yapan Musk'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığı anlaşıldı.

        Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, "Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını" iddia ettiği paylaşımın da olduğu görüldü.

        Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

        Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüştü.

        Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.

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