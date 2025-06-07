ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim sürerken, ABD Başkanı yeni açıklamalarda bulundu.

NBC News'e konuşan Trump, Elon Musk'ın Demokrat adayları maddi açıdan desteklemesi durumunda, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Trump, Elon Musk'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinirken, Musk'ın ABD Başkanlık makamına karşı saygısızlık yaptığını dile getirdi.

Trump "Bence bu çok kötü bir şey. Çünkü o çok saygısız. ABD Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Elon Musk ile konuşmak gibi bir planının olmadığını dile getirirken "Başka işlerle epey meşgulüm. Onunla konuşma niyetim yok." dedi.

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ABD Başkanı, Elon Musk'ın kendisinin Jeffrey Epstein dosyasında yer almasına ilişkin iddiasına ise "Eski haber. Bunlar yıllarca konuşuldu. Epstein'ın avukatı bile benim hiçbir alakam olmadığını söyledi." diye konuştu.

MUSK PAYLAŞIMINI SİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk'ın, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildiği ortaya çıktı.