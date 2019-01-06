ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Askerlerimiz Suriye'den çekiliyor ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın orduya çekilme için 4 ay süre verdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koordineli çekilme konusunda görüştüğü yönünde iddialar yer almıştı.

ABD ordusunun büyük çoğunluğu kuzey bölgesinde olmak üzere Suriye'de 2000'e yakın askeri bulunuyor. Suriye'den çekilmeyi seçim vaadi olarak sunan Trump, geçtiğimiz ay çekilme kararı almış, bu kararın ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk görevlerinden istifa etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ