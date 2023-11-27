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        Haberler Gündem ABD Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz tahliye edildi

        ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz tahliye edildi

        FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:12
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        Metin Topuz tahliye edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Devletin güvenliğini veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından 4 Ekim 2017'de tutuklanmıştı.

        İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Metin Topuz, 1982'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda santral memuru olarak göreve başladığını, 1992 yılında da polis irtibat görevlisi olarak görevine devam ettiğini, Türkiye ile ABD'deki Amerikan Federal Narkotik Dairesi (DEA) yetkilileri arasında tercümanlık yaptığını ve bazı soruşturmalarda görev aldığını belirterek 25 yıllık görev süresi boyunca birçok emniyet ve kamu görevlisiyle tanıştığını söylemişti.

        SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

        Topuz savunmasında suçlamaları reddederek "FETÖ örgütünün herhangi bir kurumu ve kişisiyle açıkça bağım tespit edilememiştir. Sözü geçen emniyet müdürleriyle görüşmelerim tercümanlık görevim nedeniyle olmuştur. O dönemde bu kişiler dışında 300'e yakın emniyet görevlisiyle binlerce görüşme yaptım. Suçsuzum" demişti.

        Mahkeme, 11 Haziran 2020'deki duruşmada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçunun, "FETÖ / PDY Silahlı terör örgütüne yardım" suçuna dönüştüğü gerekçesiyle Topuz'u 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

        4 SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

        Mahkeme, sanık Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ise beratına karar vererek tutukluluk halinin de devamına hükmetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Topuz'un tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süre uyarınca 9 Kasım 2023 tarihinde denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiğini bildirdi.

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