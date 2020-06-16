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ABD ile Çin arasındaki haftalık yolcu uçuşu frekansı dörde çıkartılırken, uçuş sayısının artması seyahat kısıtlamaları nedeniyle iki ülke arasındaki yükselen gerilimi yatıştırabilir. ABD, Beijing'in koronavirüs salgını sonrası başlattığı ABD havayollarına yönelik sınırlamalarından dolayı 16 Haziran'da Çin'den gelen uçuşlarını yasaklamak tehdidinde bulundu.

'KARŞILIK VERECEĞİZ'

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çin haftada dört uçuş yapılmasına izin verdi. ABD ise ikili havacılık anlaşması kapsamındaki tüm uçuşların yeniden başlatılmasını istiyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı "Çin hükümeti ABD havayollarının daha fazla uçuşuna izin verdiği sürece biz de karşılık vereceğiz" dedi.

Çin'in ABD'den dört uçuşa izin vermesinin ardından Delta havayolu, gelecek hafta Seattle'dan Shanghai'ya iki uçuş gerçekleştireceğini ve Temmuz'dan itibaren Seul aktarmalı olarak Seattle ve Detroit'ten haftada birer kez uçuş başlatacağını açıkladı. United Airlines da önümüzdeki haftalarda Çin'e yeniden uçmayı hedeflediğini açıkladı.