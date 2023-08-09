ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı

ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı

Çekilişi kazanan sayılar '13, 19, 20, 32, 33 ve 14' oldu.

Florida'dan bir kişi, tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi "Mega Millions"u kazandı.

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Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.

Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.