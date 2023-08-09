Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı

        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı

        ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki 'Mega Millions'ı Florida eyaletinden bir kişi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesini Florida eyaletinden bir kişi kazandı.

        Çekilişi kazanan sayılar '13, 19, 20, 32, 33 ve 14' oldu.

        2

        Florida'dan bir kişi, tahmini 1,58 milyar dolar değerindeki ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi "Mega Millions"u kazandı.

        3

        Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.

        Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

        4

        Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 783,3 milyon dolara sahip olacak.

        5

        ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.

        6

        ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

        7

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de