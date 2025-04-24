ABD'de 12 eyalet, Trump yönetimine dava açtı

ABD'nin Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon ve Vermont eyaletleri yüksek gümrük vergilerinin iptali için yargı yoluna başvurdu.

AA'nın CNN'e dayandırdığı habere göre; eyaletler, New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde açılan söz konusu davadaki dilekçede, Trump yönetiminin yüksek gümrük vergisi politikalarının yasa dışı olduğunu iddia ederek, bu uygulamaların Amerikan ekonomisine kaos getirdiği iddia etti.

Gümrük vergileriyle Amerikalılara "yasa dışı bir şekilde vergi zammı uygulandığı" ileri sürülen dilekçede, Trump yönetiminin "anayasal düzeni altüst ettiği" savunularak, "gümrük vergisi" uygulamasının sonlandırılması istendi.

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New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, "Donald Trump fiyatları düşüreceğine ve hayat pahalılığını azaltacağına söz verdi ancak bu yasa dışı tarifeler Amerikalı aileler üzerinde tam tersi bir etki yaratacak." dedi.

James, gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu ve durdurulmadığı takdirde daha fazla enflasyona, işsizliğe ve ekonomik zarara yol açacağını kaydetti.