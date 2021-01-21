Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaABD'de Bidenı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı
ABONE OL

ABD'de Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto eden anti faşist grup ANTİFA, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı.

ABD'de Bidenı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı
AA

ABD'de dün, Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi.

"Antifa" isimli anti faşist grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi düzenleyerek Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.

Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezi'ne yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup, binanın camlarını kırdı.

Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.

Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti.

Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Antifa, ABD eski başkanı Donald Trump tarafından terör grubu olarak ilan edilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı hükümetin itirazına rağmen affetti
DÜNYAHollanda Kralı'nın Cevdet Yılmaz affı tartışmaya yol ...
Ukrayna'da huzurevinde yangın: 15 ölü, 5 yaralı
DÜNYAHuzurevinde yangın: Ölü ve yaralılar var
Merkel'den Kovid-19'un mutasyonları konusunda uyarı
DÜNYAMerkel'den 'mutasyon' uyarısı!
Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz
DÜNYAMiçotakis'ten Türkiye'ye 'mahkeme' çıkışı!
Son dakika haberi: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem! SON DEPREMLER
DÜNYAKKTC'de 5 büyüklüğünde deprem!
Biden'dan ne beklemeli: İşte yeni başkanın 100 günlük planı - Haberler
DÜNYABiden'dan ne beklemeli: Yeni başkanın 100 günlük ...
SON DAKİKA: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem!
DÜNYAEndonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Hintli dayısı konuştu! - Haberler
DÜNYAKamala Harris'in Hintli dayısı konuştu!
AB'den Doğu Akdeniz ve Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYAAB'den Doğu Akdeniz ve Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA: İngiltere'de Christoph Fırtınası alarmı: 2 bin ev tahliye edildi! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de fırtına alarmı!