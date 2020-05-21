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ABD genelinde 300 bin üyesi bulunan insan kaynakları profesyonelleri birliği Society for Human Resource Management (SHRM) ile Oxford Economics koronavirüsün ABD ekonomisine, daha özelde çalışanlara etkisine dair kaygı verici bir rapor yayımladı.

Buna göre ABD'de çalışanların koronavirüs sürecinde gelir kaybı 1.3 trilyon dolar oldu. Bu ülkede çalışan başında 8 bin 900 dolar kayıp yaşandığı anlamına geliyor.

Ülkede son 2 ayda 36 milyon kişi işsiz kaldı. Ancak 1.3 trilyonluk gelir kaybının tamamını işini kaybedenler yaşamadı. Söz konusu kaybın yaklaşık yüzde 20'sini yani 260 milyar dolarını işini koruyan kişiler yaşadı. Bu ABD'de işsiz kalmasanız bile ekonomik bozulmadan kaçamadığınızı ortaya koydu.

'ACİL İŞE DÖNÜLMELİ'

Raporda görüşlerine yer verilen SHRM CEO'su Johnny Taylor "Bunlar soyut rakamlar değil. İnsanların hayatlarından bahsediyoruz. Bu bizim gerçekliğimiz ve bu gerçeklik güvenli bir şekilde 'yeniden açılmanın' ve işe dönmenin aciliyetini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de işsizlik oranı şubat ayında yüzde 3.5 ile tarihi dibini görmüştü. Bu oran nisan itibarıyla yüzde 14.7'ye fırladı.