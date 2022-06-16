ABD'de 'Cemal Kaşıkçı Yolu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya ABD'de 'Cemal Kaşıkçı Yolu'
ABONE OL

ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önündeki sokağın ismi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak değiştirildi

Washington'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önündeki sokağın ismi, öldürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı anmak için 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak değiştirildi.

ABD'de 'Cemal Kaşıkçı Yolu'
ABD'de 'Cemal Kaşıkçı Yolu'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan gezisinden bir ay önce, Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önündeki sokağın ismi "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirildi.

Washington DC Konseyi üyelerinin katılımıyla, doğrudan elçiliğin ana girişinin önüne "Cemal Kaşıkçı Yolu" tabelası asıldı.

Sokağın isminin değiştirilmesine destek veren konsey başkanı, "Bu isim, sürekli bir hatırlatıcı olarak görev yapacak; Cemal Kaşıkçı için üstü örtülemeyecek bir anıt olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Associated Press
Kaynak: Associated Press

Diğer yandan, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean Pierre, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Kaşıkçı cinayeti konusunu gündeme getirip getirmeyeceğini söylemedi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin önce paylaştı sonra sildi: Dünya dışı yaşama dair sinyal
DÜNYA Çin önce paylaştı sonra sildi: Dünya dışı yaşama dair ...
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları bir araya geldi
DÜNYA Bakan Akar, İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ...
KİEV ÇIKARMASI... Son dakika: İtalya, Fransa ve Almanya liderlerinden Kiev'e kritik ziyaret
DÜNYA 3 Avrupa liderinden Kiev'e kritik ziyaret
Kim Jong Un duyurdu: Koronavirüs ile mücadele eden Kuzey Kore'de tanımlanamayan salgın alarmı!
DÜNYA Kuzey Kore'de tanımlanamayan salgın alarmı!
Rusya'dan ABD ile nükleer anlaşma açıklaması
DÜNYA Rusya'dan ABD ile nükleer anlaşma açıklaması
Son dakika: Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ı öldürmeye çalışan saldırgan 41 yıl sonra serbest
DÜNYA Reagan'ı öldürmeye çalışan saldırgan 41 yıl sonra ...
Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin öldürüldüğü açıklandı
DÜNYA Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin öldürüldüğü ...
ABD, üst düzey bir DEAŞ'lının Suriye’de yakalandığını açıkladı
DÜNYA ABD: Üst düzey bir DEAŞ'lı Suriye’de yakalandı
Macron'dan "Rusya'ya yaptırım" açıklaması
DÜNYA Macron'dan "Rusya'ya yaptırım" açıklaması
Kenya'dan "Kongo'ya asker gönderme" çağrısı
DÜNYA Kenya'dan "Kongo'ya asker gönderme" çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.