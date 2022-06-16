ABD'de 'Cemal Kaşıkçı Yolu' 0:00 / 0:00

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ABD Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan gezisinden bir ay önce, Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önündeki sokağın ismi "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirildi.

Washington DC Konseyi üyelerinin katılımıyla, doğrudan elçiliğin ana girişinin önüne "Cemal Kaşıkçı Yolu" tabelası asıldı.

Sokağın isminin değiştirilmesine destek veren konsey başkanı, "Bu isim, sürekli bir hatırlatıcı olarak görev yapacak; Cemal Kaşıkçı için üstü örtülemeyecek bir anıt olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Associated Press

Diğer yandan, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean Pierre, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Kaşıkçı cinayeti konusunu gündeme getirip getirmeyeceğini söylemedi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir