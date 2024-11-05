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        Haberler Dünya ABD'de elektrik santraline bombalı saldırı planladığı iddia edilen kişi yakalandı | Dış Haberler

        ABD'de elektrik santraline bombalı saldırı planladığı iddia edilen kişi yakalandı

        ABD'de başkanlık seçimleri sürerken Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde büyük bir elektrik santraline bombalı saldırı planladığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 07:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:27
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        ABD'de seçim günü bombalı saldırı planlayan kişi yakalandı
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        ABD'de 60. başkanlık seçimleri sürerken Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

        Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

        Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

        Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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